Νέα Υόρκη: Σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό όχημα

Απίστευτο ατύχημα στο αεροδρόμιο La Guardia - Πολλοί τραυματίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σύγκρουση αεροπλάνου Air Canada με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης.
  • Αρκετοί τραυματίες, με τέσσερις πυροσβέστες σε σοβαρή κατάσταση σύμφωνα με τη New York Post.
  • Το ατύχημα συνέβη μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, ενώ επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.
  • Στο αεροσκάφος Bombardier CRJ-900 επέβαιναν περίπου 100 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου ενός γκρουπ Ορθόδοξων Εβραίων.
  • Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει αναστείλει όλες τις πτήσεις στο La Guardia.

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, όταν ένα αεροπλάνο της εταιρείας Air Canada συγκρούστηκε στο έδαφος με ένα πυροσβεστικό όχημα του αεροδρομίου. 

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες, ενώ, σύμφωνα με τη New York Post, τέσσερις πυροσβέστες νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. 

 

 

Το ατύχημα σημειώθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Όπως έγινε γνωστό, το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση της περιφερειακής εταιρείας Jazz Airlines, κατευθυνόταν προς την πύλη αποβίβασης, ενώ την ίδια ώρα έντονα καιρικά φαινόμενα έπλητταν την περιοχής. 

 

 

Εικόνες από το σημείο δείχνουν το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους να έχει ανασηκωθεί και το πιλοτήριο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. 

 

 

Στο αεροσκάφος, τύπους Bombardier CRJ-900, επέβαιναν 100 επιβάτες περίπου, ανάμεσά τους κι ένα γκρουπ Ορθόδοξων Εβραίων από την περιοχή της Νέας Υόρκης. 

Με εντολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έχουν ανασταλεί όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο La Guardia. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
 |
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
 |
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
 |
ΑΤΥΧΗΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top