Νέα Υόρκη: Σύγκρουση αεροπλάνου με πυροσβεστικό όχημα

Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, όταν ένα αεροπλάνο της εταιρείας Air Canada συγκρούστηκε στο έδαφος με ένα πυροσβεστικό όχημα του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για αρκετούς τραυματίες, ενώ, σύμφωνα με τη New York Post, τέσσερις πυροσβέστες νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

🚨 BREAKING UPDATE: MULTIPLE CRITICAL PATIENTS AFTER AIR CANADA FLIGHT COLLIDES WITH VEHICLE WHILE LANDING AT LAGUARDIA AIRPORT. POSSIBLE FATALITIES. https://t.co/hZWimAuwe5 pic.twitter.com/62SUgxoUkA — Breaking911 (@Breaking911) March 23, 2026

Το ατύχημα σημειώθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Όπως έγινε γνωστό, το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση της περιφερειακής εταιρείας Jazz Airlines, κατευθυνόταν προς την πύλη αποβίβασης, ενώ την ίδια ώρα έντονα καιρικά φαινόμενα έπλητταν την περιοχής.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους να έχει ανασηκωθεί και το πιλοτήριο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Στο αεροσκάφος, τύπους Bombardier CRJ-900, επέβαιναν 100 επιβάτες περίπου, ανάμεσά τους κι ένα γκρουπ Ορθόδοξων Εβραίων από την περιοχή της Νέας Υόρκης.

Με εντολή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έχουν ανασταλεί όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο La Guardia.

