Θρίλερ σε πτήση από Κέρκυρα - Aναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Άκτιο!

Σε θρίλερ εξελίχθηκε τήση από Κέρκυρα. Μετά από τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάσθηκε σε αεροπλάνο Boeing 737 της τσέχικης Smartwings που απογειώθηκε από το ελληνικό νησί με προορισμό το Μπρνο της Τσεχίας, το Boeing κατευθύνθηκε στο αεροδρόμιο του Άκτιου της Πρέβεζας για αναγκαστική προσγείωση. Ο κυβερνήτης της πτήσης 2301 με 175 επιβάτες είχε ενημερώσει προηγουμένως ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Το αεροπλάνο αφού έκανε κύκλους στο Ιόνιο και έριξε στη θάλασσα σχεδόν όλα τα καύσιμα προσγειώθηκε πριν από λίγο στο Άκτιο με τους επιβάτες να είναι ασφαλείς.

Οι κύκλοι που αναγκάστηκε να κάνει το αεροσκάφος πριν προσγειωθεί στο΄Ακτιο (πηγή flightradar24.com)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε «απώλεια» του ενός κινητήρα του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα το Boeing 737 να χάσει μεγάλο μέρος της ισχύος του και να αναγκαστεί να διακόψει το δρομολόγιό του.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στην Κέρκυρα, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από το νησί πριν 12 μέρες!



