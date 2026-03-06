Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι - Άνοιξε η βάση

Νωρίτερα ήχησαν οι σειρήνες και εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 11:48 Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster
06.03.26 , 11:29 Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
06.03.26 , 10:51 Πάνω από 400 μετανάστες έφτασαν στην Κρήτη - Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης
06.03.26 , 10:41 Πώς το Ισραήλ εξόντωσε με πυραύλους από το διάστημα στον Χαμενεΐ
06.03.26 , 10:33 Έρχεται το νέο Dacia STRIKER
06.03.26 , 10:22 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Πώς έκανε το ανοιξιάτικο athleisure look άκρως θηλυκό
06.03.26 , 10:11 Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι - Άνοιξε η βάση
06.03.26 , 10:08 Η Μενεγάκη για την επιστροφή της: «Είσαι καινούργια στην τηλεόραση;»
06.03.26 , 10:07 Eurovision 2026: «Σαρωτικός» ο Akylas στο Σαν Μαρίνο
06.03.26 , 10:01 Γιώργος Σαμπάνης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Εδώ και καιρό δεν είμαστε κοντά»
06.03.26 , 09:36 Κωνσταντάρας: «Δε βλέπω πώς θα μπορούσα να συνυπάρξω ξανά με την Τσολάκη»
06.03.26 , 09:28 Σαμπαλένκα: Πρόταση γάμου με δαχτυλίδι 750.000 δολαρίων
06.03.26 , 09:27 Nissan X-Trail: 25 χρόνια πορείας και πάνω από 8 εκατομμύρια πωλήσεις
06.03.26 , 09:21 Λεμπιδάκης: Η Τσολάκη δεν μπορεί να χαίρεται με την αποτυχία της Καραβάτου
06.03.26 , 09:21 Ελληνοαμερικανός έκανε αγωγή στο Gemini για την αυτοκτονία του γιου του
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Καισαριανή: Η στιγμή που οι Γερμανοί εκτελούν τους 200 αγωνιστές
Κηδεία Γάτσιου: Πλήθος επωνύμων στο «τελευταίο αντίο»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Petros Karadjias)
Σειρήνες ήχησαν στο Ακρωτήρι της Κύπρου το πρωί της Παρασκευής 6/3 / Philenews
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σειρήνες ήχησαν στο Ακρωτήρι Κύπρου το πρωί της 6/3 λόγω απειλής ασφάλειας.
  • Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα να παραμείνουν στα σπίτια τους και να απομακρυνθούν από τα παράθυρα.
  • Ο συναγερμός έληξε μισή ώρα αργότερα και οι περιορισμοί στις κινήσεις αφαιρέθηκαν.
  • Η ενημέρωση προήλθε από τις Βρετανικές Βάσεις, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κουρίου Παντελή Γεωργίου.
  • Δεν έχουν διευκρινιστεί οι λεπτομέρειες της απειλής που προκάλεσε τον συναγερμό.

Σειρήνες ήχησαν και πάλι στο Ακρωτήρι της Κύπρου λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής 6/3, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα να παραμείνουν στο σημείο που βρίσκονται. Μισή ώρα αργότερα, ο συναγερμός έληξε και οι περιορισμοί στις κινήσεις έχουν αφαιρεθεί.

Eκνευρισμός στην Τουρκία για Κάρπαθο – «Δεν το συζητάμε» λέει η Αθήνα

Όπως αναφέρει το philenews, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κουρίου Παντελή Γεωργίου, στις 09:58 λήφθηκε μήνυμα από τις Βρετανικές Βάσεις για ενημέρωση, που αφορά τους κατοίκους διαμερίσματος Ακρωτηρίου. 

Κύπρος: Αυξημένη επιφυλακή και κινητικότητα - Πετούν μαχητικά αεροσκάφη

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμένετε περαιτέρω οδηγίες», έγραφε το προειδοποιητικό sms που εστάλη. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΑΚΡΩΤΗΡΙ
 |
ΣΕΙΡΗΝΕΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top