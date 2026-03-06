Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι - Άνοιξε η βάση

Σειρήνες ήχησαν και πάλι στο Ακρωτήρι της Κύπρου λίγο πριν τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής 6/3, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα να παραμείνουν στο σημείο που βρίσκονται. Μισή ώρα αργότερα, ο συναγερμός έληξε και οι περιορισμοί στις κινήσεις έχουν αφαιρεθεί.

Όπως αναφέρει το philenews, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κουρίου Παντελή Γεωργίου, στις 09:58 λήφθηκε μήνυμα από τις Βρετανικές Βάσεις για ενημέρωση, που αφορά τους κατοίκους διαμερίσματος Ακρωτηρίου.

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμένετε περαιτέρω οδηγίες», έγραφε το προειδοποιητικό sms που εστάλη.