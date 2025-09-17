Margot Robbie: Ο λόγος που δεν μπορεί να υποδυθεί την Kylie Minogue

Παρότι είναι μεγάλη fan της, δεν μπορεί να ενσαρκώσει την Kylie Minogue σε ενδεχόμενη ταινία για τη ζωή της η Margot Robbie, εξηγώντας σε ραδιοφωνική της συνέντευξη τους λόγους.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια της ταινίας Barbie είχε προταθεί από την ίδια την ποπ σταρ ως η ιδανική επιλογή για τον ρόλο, σε περίπτωση που η ζωή της γινόταν ταινία.

Οι φήμες «φούντωσαν» όταν η Minogue υπέγραψε πρόσφατα μια συμφωνία με το Netflix για ένα ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάσει άγνωστες πτυχές της ζωής της και πυροδότησε συζητήσεις ότι η διάσημη πλατφόρμα μπορεί τελικά να προχωρήσει σε μια φιλόδοξη ταινία μεγάλου μήκους.

Margot Robbie finding out that Kylie Minogue would like her to play her in a hypothetical biopic.



Reacting to the news, Margot said: "That is wild information. I am beyond honoured. Of course I could not do it. I can't sing. I can't sing like Kylie."pic.twitter.com/xxZ35Ao65f https://t.co/KMu4GdhflS — Kylie.TWST | fan account (@KylieTWST) September 16, 2025

Όταν η Robbie ρωτήθηκε σχετικά, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο BBC Radio 2, φάνηκε έκπληκτη. «Σοβαρά; Δε μου το είχε πει κανείς αυτό!», είπε, καθώς την ενημέρωσαν ότι η Kylie την είχε προτείνει δημόσια. «Τιμή μου, αλλά δε θα μπορούσα. Δεν τραγουδάω σαν την Kylie», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν της αρέσει όταν ηθοποιοί υποδύονται χαρακτήρες καλλιτεχνών, χωρίς να έχουν τις απαραίτητες φωνητικές ικανότητες.

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός στη συνέχεια μοιράστηκε λεπτομέρειες από την πρώτη τους συνάντηση. Οι δύο τους ήρθαν κοντά πίνοντας κοκτέιλ σε ένα πολύ γνωστό μαγαζί στο Λος Άντζελες, έπειτα από πρόσκληση της τραγουδίστριας. «Νόμιζα ότι θα ήταν για δουλειά ή για κάποια φιλανθρωπική εκδήλωση. Αλλά εκείνη απλά μου είπε:"Είσαι από την Αυστραλία, είμαι από την Αυστραλία, πρέπει να βγούμε"», θυμήθηκε η Robbie.