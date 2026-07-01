Για τις συγκινητικές στιγμές που βίωσε μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη, κατά την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύτηκε επί 26 μέρες ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, μίλησε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Βλέποντας τα πλάνα, ενώ έζησα - το έγραψα κιόλας- τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, μπαίνοντας, παιδιά, μέσα δεν αισθάνθηκα ούτε λεπτό στεναχώρια. Από το πρώτο λεπτό, μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και χθες και απεριόριστη χαρά, γι' αυτό που ζήσαμε», είπε χαρακτηριστικά σήμερα στο Happy Day.

Στη συνέχεια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε πως τα πρόσωπα των γιατρών και των νοσηλευτών στη φωτογραφία είναι όλα οικεία και για την ίδια που πήγαινε στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθεί στην Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Και ο Γιώργος τα γνώρισε για πρώτη φορά, στην πραγματικότητα», επισήμανε η Τίνα Μεσσαροπούλου. Η ίδια ανέφερε επίσης πως έδειξε στον σύζυγό της το δωμάτιο όπου νοσηλευόταν. «Δεν το θυμόταν. Θυμόταν τη στιγμή που φεύγαμε από τον Ευαγγελισμό και κάποιες αχνές εικόνες, αλλά εύχομαι όλοι όσοι νοσηλεύονται να βγουν από εκεί μέσα το συντομότερο δυνατό όρθιοι, όπως ακριβώς γύρισε και ο Γιώργος», συμπλήρωσε.

«Μακάρι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν μία μάχη να βγαίνουν νικητές. Πάντως αυτό που βιώσαμε εμείς εκεί είναι ότι οι Έλληνες γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, παρά τις υπάρχουσες δυσκολίες στο σύστημα, καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες και γι' αυτό αξίζουν πολλά μπράβο όλοι αυτοί οι άνθρωποι», επισήμανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Και αυτό ήταν το λιγότερο πραγματικά που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί φεύγοντας για τη Γερμανία τους είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι, και το κάναμε, και το κάναμε σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο», είπε κλείνοντας η Τίνα Μεσσαροπούλου.