Mεσσαροπούλου: «Έδειξα στον Γιώργο το δωμάτιο. Θυμόταν αχνές εικόνες»

Όσα είπε μία μέρα μετά την επίσκεψη με τον σύζυγό της στον Ευαγγελισμό

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Tίνα Mεσσαροπούλου: Όσα είπε για την επίσκεψη με τον σύζυγό της στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός/ Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου μίλησε για την εμπειρία της στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.
  • Ανέφερε ότι ένιωσε μόνο αγάπη και ευγνωμοσύνη, παρά τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν.
  • Ο Γιώργος θυμόταν αχνές εικόνες από τη νοσηλεία του και το δωμάτιο που βρισκόταν.
  • Η Τίνα ευχήθηκε σε όλους τους ασθενείς να βγουν νικητές από τη μάχη τους.
  • Εξήρε την προσπάθεια των Ελλήνων γιατρών και νοσηλευτών παρά τις δυσκολίες του συστήματος.

Για τις συγκινητικές στιγμές που βίωσε μαζί με τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη, κατά την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύτηκε επί 26 μέρες ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, μίλησε η Τίνα Μεσσαροπούλου

Μυλωνάκης: Η επίσκεψη στον Ευαγγελισμό και το «ευχαριστώ» στους γιατρούς

«Βλέποντας τα πλάνα, ενώ έζησα - το έγραψα κιόλας-  τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, μπαίνοντας, παιδιά, μέσα δεν αισθάνθηκα ούτε λεπτό στεναχώρια. Από το πρώτο λεπτό, μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και χθες και απεριόριστη χαρά, γι' αυτό που ζήσαμε», είπε χαρακτηριστικά σήμερα στο Happy Day. 

Στη συνέχεια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε πως τα πρόσωπα των γιατρών και των νοσηλευτών στη φωτογραφία είναι όλα οικεία και για την ίδια που πήγαινε στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθεί στην Τίνα Μεσσαροπούλου. 

«Και ο Γιώργος τα γνώρισε για πρώτη φορά, στην πραγματικότητα», επισήμανε η Τίνα Μεσσαροπούλου. Η ίδια ανέφερε επίσης πως έδειξε στον σύζυγό της το δωμάτιο όπου νοσηλευόταν. «Δεν το θυμόταν. Θυμόταν τη στιγμή που φεύγαμε από τον Ευαγγελισμό και κάποιες αχνές εικόνες, αλλά εύχομαι όλοι όσοι νοσηλεύονται να βγουν από εκεί μέσα το συντομότερο δυνατό όρθιοι, όπως ακριβώς γύρισε και ο Γιώργος», συμπλήρωσε. 

«Μακάρι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν μία μάχη να βγαίνουν νικητές. Πάντως αυτό που βιώσαμε εμείς εκεί είναι ότι οι Έλληνες γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, παρά τις υπάρχουσες δυσκολίες στο σύστημα, καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες και γι' αυτό αξίζουν πολλά μπράβο όλοι αυτοί οι άνθρωποι», επισήμανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. 

«Και αυτό ήταν το λιγότερο πραγματικά που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί φεύγοντας για τη Γερμανία τους είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι, και το κάναμε, και το κάναμε σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο», είπε κλείνοντας η Τίνα Μεσσαροπούλου. 

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