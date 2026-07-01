Τη Σία Κοσιώνη συνάντησαν σε εκδήλωση το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου οι τηλεοπτικές κάμερες και τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πώς χαλαρώνει αυτόν τον καιρό που απέχει από τα τηλεοπτικά.

«Το καλοκαίρι ειδικά καταναλώνω πολλά βιβλία», ανέφερε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος και πρώην παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, που στις αρχές του περασμένου Μαϊου εκφώνησε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων μετά από δυο δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στο κανάλι, είπε:

«Καλό είναι να ρωτήσετε τον κόσμο αν του λείπω, μη ρωτάτε εμένα. Υπάρχει μια σταθερή επαφή με τον κόσμο, πολλών ετών. Σε πολλούς κακοφαίνεται το γεγονός ότι έχουν χάσει τα πατήματά τους, τη συνήθειά τους, αλλά όλα αναπροσαρμόζονται. Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει πάλι, ενώ δε δουλεύω να μην έχω χρόνο να κάνω όλα όσα θέλω. Δε μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα προλαβαίνω να κάνω περισσότερα πράγματα, αλλά κάπως γεμίζω το πρόγραμμά μου από το πρωί ως το βράδυ».

Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Τζώρτζια Συρίχα πρόσφατα, η Σία Κοσιώνη φαίνεται πως βρήκε το νέο της τηλεοπτικό «σπίτι», με τις πληροφορίες να τη θέλουν να μετακινείται στον ΑΝΤ1. Όπως ειπώθηκε, έχουν ήδη γίνει συζητήσεις για τη συμμετοχή της σε σειρά συνεντεύξεων, ενώ φέρεται να έχει ζητήσει ενεργό ρόλο και παρουσία σε συσκέψεις του ενημερωτικού τομέα.

«Τελικά ο AΝΤ1 θα είναι το νέο της τηλεοπτικό σπίτι. Έχει μιλήσει για τα δώδεκα επεισόδια συνεντεύξεων που είχε συμφωνήσει να κάνει ο αξέχαστος Γιώργος Παπαδάκης και φυσικά έχει ζητήσει να παρίσταται και σε όλα τα meeting του ενημερωτικού και να βρίσκεται εκεί και η ίδια» είπε η Τζ. Συρίχα για τη Σία Κοσιώνη