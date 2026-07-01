Σία Κοσιώνη: «Καλό είναι να ρωτήσετε τον κόσμο αν του λείπω, όχι εμένα»

Πώς χαλαρώνει αυτή την περίοδο η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.07.26 , 11:27 Ford: Και τα τέσσερα μονοθέσια της Formula 1 πήραν βαθμούς
01.07.26 , 11:18 Γιώργος Λιάγκας: «Tην Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του Πρωινού στον ΑΝΤ1»
01.07.26 , 11:15 Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Θεατρική βραδιά με τον σύντροφό της
01.07.26 , 11:09 Ηλιάνα - Ζενεβιέβ: «Τα γυρίσματα του GNTM έχουν φτάσει στη μέση σχεδόν»
01.07.26 , 10:52 Έκτακτο επίδομα παιδιού: Γιατί δεν μπήκαν τα χρήματα; Τι απαντά η ΑΑΔΕ
01.07.26 , 10:43 Πετράλωνα: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε», είπαν πριν την κατάρρευση
01.07.26 , 10:26 Φλόριντα: Αλιγάτορας κατασπάραξε 31χρονη
01.07.26 , 10:20 Είδαμε Τους Gorillaz στο Release Athens και παραληρούμε ακόμα!
01.07.26 , 10:08 Mεσσαροπούλου: «Έδειξα στον Γιώργο το δωμάτιο. Θυμόταν αχνές εικόνες»
01.07.26 , 10:00 Οι Encardia στον Κήπο του Μεγάρου, το Σάββατο 4 Ιουλίου
01.07.26 , 09:53 Επέστρεψε η Ανθή Βούλγαρη: «Υποδεχόμαστε το ξεπρησμένο περιστέρι»
01.07.26 , 09:38 Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Πέντε τραυματίες
01.07.26 , 09:33 Σία Κοσιώνη: «Καλό είναι να ρωτήσετε τον κόσμο αν του λείπω, όχι εμένα»
01.07.26 , 09:03 «Ο Τζέιμς Ντιν ήταν ο ερωτικός σκλάβος του Mάρλον Μπράντο»
01.07.26 , 09:01 Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και μπουρίνια - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Δανάη Μπάρκα για Φάνη Μπότση: «Δε συμπαθιόμασταν ιδιαίτερα»
Έρχεται το πρώτο κύμα μεγάλης ζέστης στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι
Οικονομόπουλος: Έσβησε τα 42 κεράκια και ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία
Ρουμελιώτη: Το πρόβλημα υγείας του γιου της λίγο μετά τη γέννησή του
Έκτακτο επίδομα παιδιού: Γιατί δεν μπήκαν τα χρήματα; Τι απαντά η ΑΑΔΕ
Η Ιωάννα Τούνη στην πισίνα κάνει... αέρα με 500ευρα και κάνει χαμό
Φλόριντα: Αλιγάτορας κατασπάραξε 31χρονη
Τάσος - Μενεξιά: Τρυφερές στιγμές στο σπίτι μετά το τέλος του MasterChef
Μιχάλης Μόσιος: Έφυγε από τη ζωή ο «Ταμτάκος»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο από το Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη απέχει από την τηλεόραση και διαβάζει πολλά βιβλία το καλοκαίρι.
  • Εκφώνησε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων στον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια παρουσίας.
  • Ανέφερε ότι είναι καλύτερο να ρωτούν τον κόσμο αν της λείπει, όχι την ίδια.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, θα μετακινηθεί στον ΑΝΤ1 για 12 επεισόδια συνεντεύξεων.
  • Ζήτησε ενεργό ρόλο στις συσκέψεις του ενημερωτικού τομέα του ΑΝΤ1.

Τη Σία Κοσιώνη συνάντησαν σε εκδήλωση το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου οι τηλεοπτικές κάμερες και τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι πώς χαλαρώνει αυτόν τον καιρό που απέχει από τα τηλεοπτικά.

ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ

«Το καλοκαίρι ειδικά καταναλώνω πολλά βιβλία», ανέφερε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος και πρώην παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ, που στις αρχές του περασμένου Μαϊου εκφώνησε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων μετά από δυο δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στο κανάλι, είπε:

«Καλό είναι να ρωτήσετε τον κόσμο αν του λείπω, μη ρωτάτε εμένα. Υπάρχει μια σταθερή επαφή με τον κόσμο, πολλών ετών. Σε πολλούς κακοφαίνεται το γεγονός ότι έχουν χάσει τα πατήματά τους, τη συνήθειά τους, αλλά όλα αναπροσαρμόζονται. Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει πάλι, ενώ δε δουλεύω να μην έχω χρόνο να κάνω όλα όσα θέλω. Δε μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα προλαβαίνω να κάνω περισσότερα πράγματα, αλλά κάπως γεμίζω το πρόγραμμά μου από το πρωί ως το βράδυ».

Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Τζώρτζια Συρίχα πρόσφατα, η Σία Κοσιώνη φαίνεται πως βρήκε το νέο της τηλεοπτικό «σπίτι», με τις πληροφορίες να τη θέλουν να μετακινείται στον ΑΝΤ1. Όπως ειπώθηκε, έχουν ήδη γίνει συζητήσεις για τη συμμετοχή της σε σειρά συνεντεύξεων, ενώ φέρεται να έχει ζητήσει ενεργό ρόλο και παρουσία σε συσκέψεις του ενημερωτικού τομέα.

«Τελικά ο AΝΤ1 θα είναι το νέο της τηλεοπτικό σπίτι. Έχει μιλήσει για τα δώδεκα επεισόδια συνεντεύξεων που είχε συμφωνήσει να κάνει ο αξέχαστος Γιώργος Παπαδάκης και φυσικά έχει ζητήσει να παρίσταται και σε όλα τα meeting του ενημερωτικού και να βρίσκεται εκεί και η ίδια» είπε η Τζ. Συρίχα για τη Σία Κοσιώνη

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top