Το πρώτο live των Gorillaz στην Αθήνα είχε όλα όσα διακαώς περίμεναν οι θαυμαστές της ανατρεπτικής μπάντας του ευρηματικότατου Damon Albarn — και, btw, είχε και άλλα τόσα!

Οι πόρτες άνοιξαν λίγο μετά τις 18.00, με τους πρώτους φανατικούς να τρέχουν στην καυτή Πλατεία Νερού για να πιάσουν μια θέση λίγο πιο κοντά στο αγαπημένο τους συγκρότημα.

Φωτογραφία Release Athens Festival

Η Jehnny Beth άνοιξε αυτή τη ζεστή συναυλιακή μέρα, ηλεκτρίζοντάς μας με τη φωνή της αλλά κυρίως, με την αεικίνητη παρουσία της. Χοροπηδώντας από τη σκηνή στο venue και πάλι πίσω, η Γαλλίδα μουσικός και ηθοποιός μάς έδωσε μια δυνατή post-punk και indie rock γεύση της μουσικής της.

Φωτογραφία: Εύα Ζαμπετάκη

Φωτογραφία: Εύα Ζαμπετάκη

Φωτογραφίες Εύα Ζαμπετάκη

Λίγο μετά, οι ψυχεδελικοί The Flaming Lips εμφανίστηκαν σαν μέσα από όνειρο, ανάμεσα σε γιγάντια μπαλόνια, σκορπίζοντας κορδέλες στον ουρανό ντύνοντας τη στιγμή με κομμάτια από τον τελευταίο τους δίσκο αλλά και τις διαχρονικές επιτυχίες τους.

Φωτογραφία: Εύα Ζαμπετάκη

Φωτογραφία: Εύα Ζαμπετάκη

Φωτογραφίες: Εύη Ζαμπετάκη

Μικρή παύση για να πάρουμε μια ανάσα και να τσουγκρίσουμε χαρούμενοι —με όλο και κάποιον γνωστό που πετυχαίναμε— μιας που όλη η Αθήνα ήταν στους Gorillaz την περασμένη Πέμπτη.

Φωτογραφίες Release Athens Festival

Ο Damon Albarn εμφανίζεται με μιλιτέρ look, κόκκινο σκουφάκι — ναι, στους 40°C, γιατί μπορεί — και κονκάρδα του Τσε Γκεβάρα. Ένα μικρό side statement, στην περίπτωση που ξεχνούσαμε πως, εκτός από τρομερά επιδραστικός μουσικός, είναι και ένας από τους πιο πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της εποχής μας.

Φωτογραφία Release Athens Festival

Παραπάνω από 20.000 θεατές χοροπηδούν στον αέρα, το venue σείεται — «η νιότη μας», ψιθυρίζουμε κάποιοι. Ακούγονται νεότερα κομμάτια, όπως το Happy Dictator, αλλά φυσικά και τα Feel Good Inc. και Clint Eastwood, με τη συμμετοχή του Pos από τους De La Soul.

Φωτογραφία Release Athens Festival

Και εκεί που νομίζαμε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να ανεβάσει κι άλλο τον πήχη, εμφανίζονται επί σκηνής ο Yasiin Bey και ο Omar Souleyman. Οι δυο τους τζαμάρουν με τους Gorillaz, επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη πολυσυλλεκτικό μουσικό τους σύμπαν και χαρίζοντάς μας μία από εκείνες τις σπάνιες συναυλιακές στιγμές που ξέρεις-την ώρα που συμβαίνουν-πως θα θυμάσαι για χρόνια.

Φωτογραφία Release Athens Festival

Όπως θυμάσαι πως χορεύεις μέσα σου ακόμη αυτό το live, που δε δικαίωσε απλώς τις προσδοκίες· τις ξεπέρασε.!

