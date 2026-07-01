VW: Η γκάμα των SUV και οι τιμές

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Αυτοκινητο
VW: Η γκάμα των SUV και οι τιμές
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Από το Taigo και το T-Cross, έως το T-Roc, το Tiguan και το Tayron, η Volkswagen διαθέτει μία πλήρη SUV γκάμα που απαντά σε διαφορετικούς τρόπους ζωής, με κοινό παρονομαστή την ποιότητα, την ασφάλεια και την τεχνολογία.Η επιλογή ενός SUV δεν είναι πλέον μία απλή απόφαση. Για πολλούς οδηγούς, το SUV έχει γίνει το βασικό αυτοκίνητο της καθημερινότητας: το αυτοκίνητο της πόλης, της οικογένειας, της εργασίας, του ταξιδιού και της προσωπικής ελευθερίας. Αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες δεν είναι ίδιες για όλους. Άλλος αναζητά ευελιξία και πρακτικότητα σε compact διαστάσεις. Άλλος δίνει προτεραιότητα στο στιλ και στη σχεδίαση. Άλλος θέλει ένα ολοκληρωμένο SUV που να τα κάνει όλα καλά. Και άλλος χρειάζεται περισσότερους χώρους, περισσότερη άνεση και μεγαλύτερη ευελιξία για την οικογένεια.

Η Volkswagen απαντά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με μία από τις πιο ολοκληρωμένες SUV γκάμες της αγοράς. Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan και Tayron καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, στάδια ζωής και προτεραιότητες, διατηρώντας τον κοινό παρονομαστή που χαρακτηρίζει τη μάρκα: υψηλά επίπεδα ασφάλειας, ποιότητα κατασκευής, στιβαρή αίσθηση στον δρόμο, σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και καθημερινή χρηστικότητα.

VW: Η γκάμα των SUV και οι τιμές

Το Taigo εκφράζει έναν σχεδιαστικό και lifestyle χαρακτήρα. Διαθέσιμο από 19.990 ευρώ, με κινητήρες βενζίνης TSI 95 ή 116 ίππων και χώρο αποσκευών 440 λίτρων, φέρνει στη γκάμα της Volkswagen μία δυναμική SUV πρόταση. Με έντονη σχεδιαστική ταυτότητα και καθημερινή πρακτικότητα, απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα compact SUV με περισσότερο στιλ, χωρίς να θυσιάζουν την ευχρηστία.

VW: Η γκάμα των SUV και οι τιμές

Δίπλα του, το T-Cross εκφράζει την πιο πρακτική και ευέλικτη πλευρά της SUV γκάμας Volkswagen. Διαθέσιμο από 20.990 ευρώ, αποτελεί την πιο compact SUV πρόταση της μάρκας, με κινητήρες βενζίνης 95 ή 116 ίππων και χώρο αποσκευών από 455 έως 1.281 λίτρα, χάρη στο συρόμενο και αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα και το Flexible Interior Concept. Με compact διαστάσεις, υψηλή θέση οδήγησης, εύκολη καθημερινή χρήση και έξυπνη αξιοποίηση των χώρων, απευθύνεται στον οδηγό που κινείται κυρίως στην πόλη, αλλά δεν θέλει να περιορίζεται από αυτήν. 

VW: Η γκάμα των SUV και οι τιμές

Στην καρδιά της SUV γκάμας βρίσκεται το νέο T-Roc. Διαθέσιμο από 28.590 ευρώ με κινητήρα eTSI Hybrid με ισχύ 116 ή 150 ίππων, αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων στον βασικό εξοπλισμό και χώρο αποσκευών από 475 έως 1.350 λίτρα, συνδυάζει τον δυναμισμό ενός compact SUV με την αίσθηση ποιότητας ενός ολοκληρωμένου Volkswagen. 

VW: Η γκάμα των SUV και οι τιμές
Το Tiguan εκφράζει την πιο ώριμη και οικογενειακή διάσταση της SUV γκάμας της Volkswagen. Διαθέσιμο από 33.990 ευρώ, προσφέρεται με ένα ευρύ φάσμα κινητήρων που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες χρήσης: υβριδικούς κινητήρες βενζίνης eTSI Hybrid, εκδόσεις πετρελαίου TDI, καθώς και εκδόσεις eHybrid με Plug-in Hybrid τεχνολογία. Με ισχύ από 130 έως 272 ίππων και χώρο αποσκευών από 652 έως 1.650 λίτρα, αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για όσους ζητούν περισσότερα από ένα SUV: περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα, μεγαλύτερη σιγουριά στο ταξίδι και υψηλότερο επίπεδο τεχνολογικής πληρότητας. Στις εκδόσεις eHybrid, η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει έως τα 118 km σε μεικτό κύκλο WLTP και έως τα 146 km σε αστικό κύκλο, καθιστώντας το Tiguan μία από τις πιο ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές προτάσεις της κατηγορίας.

VW: Η γκάμα των SUV και οι τιμές

Στην κορυφή της SUV γκάμας, το Tayron είναι διαθέσιμο από 49.980 ευρώ και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ακόμη μεγαλύτερη ευρυχωρία, ευελιξία στη διαμόρφωση της καμπίνας και περισσότερες δυνατότητες στην καθημερινή χρήση. Προσφέρεται με υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1.5 eTSI Hybrid, εκδόσεις πετρελαίου TDI, με διαθέσιμη και επιλογή 4MOTION 193 ίππων, καθώς και έκδοση eHybrid με Plug-in Hybrid τεχνολογία και ισχύ 204 ίππων. Με χώρο αποσκευών από 850 έως 1.905 λίτρα και δυνατότητα διαμόρφωσης έως και επτά θέσεων, το Tayron συμπληρώνει ιδανικά την οικογένεια SUV της Volkswagen. Συνδυάζει την πρακτικότητα και την ευελιξία ενός πολυμορφικού με την ποιότητα, την τεχνολογία και την premium αίσθηση ενός σύγχρονου Volkswagen SUV.

Σημαντικό μέρος αυτής της εμπειρίας είναι και η τεχνολογία. Από τους αποδοτικούς κινητήρες 1.0 TSI και τους υβριδικούς τετρακύλινδρους κινητήρες 1.5 eTSI Hybrid, έως το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG, τα ψηφιακά συστήματα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας, η Volkswagen μεταφέρει τη μηχανολογική της υπεροχή στην καθημερινή χρήση. Με τεχνολογίες όπως η ενεργή διαχείριση κυλίνδρων ACT, που απενεργοποιεί προσωρινά μέρος των κυλίνδρων όταν δεν απαιτείται πλήρης ισχύς, και τα υβριδικά συστήματα eTSI 48V, οι κινητήρες της Volkswagen συνδυάζουν απόδοση, οικονομία και πολιτισμένη λειτουργία. Η τεχνολογία δεν λειτουργεί ως εντυπωσιασμός, αλλά ως ουσιαστικό πλεονέκτημα για πιο άνετη, πιο ασφαλή και πιο αποδοτική μετακίνηση.

 


 

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