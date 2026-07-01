Μιχάλης Μόσιος: Έφυγε από τη ζωή ο «Ταμτάκος»

Η στενή σχέση του με τον Στάθη Ψάλτη και η ανάρτηση του γιου του

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Πηγή: Πληροφορίες από Wikipedia
Θάνατος Μιχάλη Μόσιου - Το αντίο του Μάρκου Λεζέ, της Έφης Πίκουλα και της Νέλλης Γκίνη/ βίντεο Το Πρωινό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο δημοφιλής ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, γνωστός ως «Ταμτάκος», απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών.
  • Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τον γιο του μέσω social media, εκφράζοντας τον πόνο του.
  • Ο Μόσιος γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1947 στη Θεσσαλονίκη και είχε σημαντική καριέρα στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο.
  • Πρωτοεμφανίστηκε το 1972 στην ταινία «Αν ήμουν πλούσιος» και συμμετείχε σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές σειρές.
  • Ο χαρακτήρας του «Ταμτάκος» τον καθόρισε και τον έκανε αγαπητό στο κοινό.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, ο δημοφιλής ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος έγραψε ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο με τον ρόλο του ως «Ταμτάκος».

O Μιχάλης Μόσιος σε θεατρική πρεμιέρα, το 2007/ NDP

O Μιχάλης Μόσιος σε θεατρική πρεμιέρα, το 2007/ NDP

Tη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στα social media ο γιος του. 

«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο...όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε... Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα.

Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστηκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα.

Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε. 
Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα. 
Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι οτι έφυγες πλήρης, γεμάτος. 
Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος. 

Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου

Δεν ξέρω πως θα το αντέξω 
Άμα σε χάσω μπαμπά 
Θ'αφήσω τα κλειδιά μου απ'έξω 
Μήπως και μπεις ξανά. 
Αντίο πατέρα μου», ήταν τα λόγια του στη συγκινητική ανάρτηση.

Μιχάλης Μόσιος: Έφυγε από τη ζωή ο «Ταμτάκος»

Γιώργος Κωνσταντίνου- Μιχάλης Μόσιος- Γιάννης Ζουγανέλης, το 2019/ NDP

Ποιος ήταν ο Μιχάλης Μόσιος

Ο Μιχάλης Μόσιος γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1947 στη Θεσσαλονίκη και καταγόταν από τη Στενήμαχο Ημαθίας. Δημιούργησε στο θέατρο τον χαρακτήρα του «Ταμτάκου», χαρακτήρας που τον καθιέρωσε και στον κινηματογράφο μέσα από μια σειρά ταινιών. Ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο το 1972 με το έργο Αν ήμουν πλούσιος.

Έπαιξε σε πάνω από πέντε τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, έχει πρωταγωνιστήσει σε εννέα ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, ενώ δεκατρία άλλα έργα του έχουν κυκλοφορήσει σε βιντεοκασέτες, και έχει παίξει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. 

Τάκης Βαμβακίδης- Μιχάλης Μόσιος, το 2019/ NDP

Τάκης Βαμβακίδης- Μιχάλης Μόσιος, το 2019/ NDP

Ξεκίνησε τα πρώτα βήματα στο ελληνικό θέατρο στη Θεσσαλονίκη και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Την περίοδο 1969 - 1972 συμμετείχε σε παραστάσεις αρχαίων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, όπως "Πλούτος" του Αριστοφάνη, "Αγαμέμνων" του Αισχύλου, "Βάτραχοι" του Αριστοφάνη, "Αντιγόνη" του Σοφοκλή, "Μάκβεθ" του Ουίλιαμ Σαίξπιρ, "Φάουστ" του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, "Ένα Ονειρόδραμα" του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, "Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας" του Ουίλιαμ Σαίξπιρ, "Ερωτόκριτος" του Βιτσέντζου Κορνάρου, "Ο Βασιλικός" του Αντωνίου Μάτεση, "Το Ζευγάρωμα" του Γρηγόριου Ξενόπουλου, "Οι Πίθηκοι" του Γρηγόρη Βαφιά και "Γεωργάκης Ολύμπιος - Εμμανουήλ Παππάς - Οι ρίζες" των Γιώργου Κιτσόπουλου και Θάνου Κωτσόπουλου.

Έπειτα κατέβηκε στην Αθήνα, όπου συμμετείχε σε διάφορες παραστάσεις. Το 1972 συμμετείχε στην κινηματογραφική ταινία "Αν Ήμουν Πλούσιος" σε σκηνοθεσία του Στέλιου Τατασόπουλου και στη θεατρική παράσταση "Ριχάρδος Γ'" με τον Δημήτρη Χορν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς.

Τη χειμερινή περίοδο 1972-1973 εμφανίστηκε στο Μοντέρνο Θέατρο και στην παράσταση "Τα Πατατάκια" του Άρνολντ Ουέσκερ, το 1973 στο Θέατρο Μινώα στην παράσταση "Θέλω Έρωτα Όχι Πόλεμο", την περίοδο 1973-1974 συμμετείχε στην περιοδεία της παράστασης "Ο Σεΐχης Της Καβάλας" με τη Ρένα Βλαχοπούλου, συνεργασία που ευδοκίμησε τα επόμενα έτη της μεταδικτατορικής Ελλάδας, όταν επέστρεψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς και συμμετείχε την περίοδο 1974-1975 στην παράσταση "Παπαδόπουλος και Σία" και το 1975 στο ίδιο θέατρο στην παράσταση "Η Χαρτοπαίχτρα".

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