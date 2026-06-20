Νίκος Συρίγος και Ναταλία Γερμανού συναντήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 20 Ιουνίου στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται, όπου ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής μίλησε για την εκτίμηση που τρέφει για την παρουσιάστρια, αλλά και για τη σχέση του με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Τι είπε στη Ναταλία Γερμανού

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στον Alpha, ο Νίκος Συρίγος αναφέρθηκε στη διαδρομή της Ναταλίας Γερμανού στην τηλεόραση και στη στάση που κρατά απέναντι στους καλεσμένους της. Όπως είπε, επιθυμεί να τη βλέπει να συνεχίζει στην τηλεόραση, υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις συνεντεύξεις της.

Χαρακτηριστικά, της είπε «Να μείνεις στις επάλξεις και στο ζητάω σαν χάρη», με τη Ναταλία Γερμανού να απαντά «Σε ευχαριστώ, να γυρίσουμε σε εσένα».

Η αναφορά στην Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Στη συνέχεια, η κουβέντα πέρασε στην προσωπική του ζωή και ειδικότερα στη σχέση του με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Ο Νίκος Συρίγος μίλησε ανοιχτά για τα συναισθήματά του και για τη σημασία που έχει η τραγουδίστρια στη ζωή του.

Για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη είπε: «Μακάρι να είναι το άλλο μου μισό».

Σε ερώτηση για το αν θα έγραφε τραγούδι για εκείνη, απάντησε «Είμαι πολύ μικρός για να γράψω τραγούδι στην Ελεονώρα. Της έχουν γράψει οι μεγαλύτεροι ποιητές, δημιουργοί. Αυτά που θέλω να της πω της τα λέω από κοντά».