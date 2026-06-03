Ένα νέο εμβόλιο με εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά του καρκίνου, χρησιμοποιήθηκε σε νέα κλινική μελέτη. Συγκεκριμένα, η μικρή ένεση αμιβανταμάμπης «εξαφάνισε» καρκινικούς όγκους, οι οποίοι παρουσίαζαν μεγάλη ανθεκτικότητα στις κλασικές θεραπείες.

Το εμβόλιο, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να ωφελήσει χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο, φαίνεται ότι συρρικνώνει τους όγκους στο 42% των ασθενών με υποτροπιάζοντα ή/και μεταστατικό καρκίνο στο κεφάλι ή τον τράχηλο.

Η αμιβανταμάμπη, η οποία αποδείχτηκε ότι έχει μόνο ήπιες έως μέτριες παρενέργειες, χορηγήθηκε σε άτομα που είχαν σταματήσει να ανταποκρίνονται στις τυπικές θεραπείες. Το αποτέλεσμα; Οι όγκοι συρρικνώθηκαν σε 43 συμμετέχοντες που πήραν μέρος στη διεθνή μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο (ICR). Από αυτούς, 15 άτομα είδαν τους όγκους τους να εξαφανίζονται εντελώς και 28 είδαν τους όγκους τους να συρρικνώνονται σημαντικά.

Ένας συμμετέχων με καρκίνο της γλώσσας δήλωσε ότι η θεραπεία μείωσε τον πόνο και το πρήξιμο και ότι δεν βιώνει πλέον τις παρενέργειες που «επηρεάζουν τη ζωή», τις οποίες είχε κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας.

Ένα νέο εμβόλιο με εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά του καρκίνου, χρησιμοποιήθηκε σε νέα κλινική μελέτη / Unsplash.com

Ο καθηγητής Kevin Harrington, καθηγητής βιολογικών θεραπειών καρκίνου στο ινστιτούτο και σύμβουλος ογκολόγος στο The Royal Marsden NHS Foundation Trust, δήλωσε ότι: «Αυτές είναι πρωτοφανείς ισχυρές αντιδράσεις σε ασθενείς των οποίων η νόσος έχει γίνει ανθεκτική τόσο στη χημειοθεραπεία όσο και στην ανοσοθεραπεία. Αυτή είναι μια ομάδα ασθενών για τους οποίους οι επιλογές θεραπείας είναι εξαιρετικά περιορισμένες, επομένως το να βλέπουμε αυτό το επίπεδο οφέλους είναι πολύ εντυπωσιακό».

Ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου είναι ο έκτος πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως και επηρεάζει περίπου 12.800 άτομα στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο.

Αυτή η φάση της δοκιμής OrigAMI-4 εξέτασε 102 άτομα με υποτροπιάζον ή μεταστατικό πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου (HNSCC), των οποίων ο καρκίνος συνέχιζε να αναπτύσσεται, παρά την ανοσοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία στις οποίες υποβάλλονταν οι ασθενείς.

Το εμβόλιο φαίνεται ότι συρρικνώνει τους όγκους στο 42% των ασθενών με υποτροπιάζοντα ή/και μεταστατικό καρκίνο στο κεφάλι ή τον τράχηλο / Unsplash.com

Τα άτομα που έλαβαν αμιβανταμάμπη έζησαν κατά μέσο όρο έναν χρόνο και πέντε μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, παρά το γεγονός ότι είχαν έναν τύπο καρκίνου με «πολύ κακά αποτελέσματα» και ειδικότερα όταν οι τυπικές θεραπείες σταμάτησαν να λειτουργούν.

Οι όγκοι άρχισαν να συρρικνώνονται μέσα σε περίπου έξι εβδομάδες, ενώ ο καρκίνος άρχισε να αναπτύσσεται ξανά έπειτα από περίπου 6,5 μήνες. Ο Carl Walsh, 56 ετών, από το Μπέρμιγχαμ, διαγνώστηκε με καρκίνο της γλώσσας τον Μάιο του 2024 και εντάχθηκε στη μελέτη στο The Royal Marsden τον Ιούλιο του 2025, αφού η χημειοθεραπεία και η ανοσοθεραπεία ήταν και οι δύο ανεπιτυχείς.

Σε δήλωση που εξέδωσε το ICR κατά τη διάρκεια του 17ου κύκλου θεραπείας του, είπε: «Τώρα αισθάνομαι ικανός να ζήσω μια φυσιολογική ζωή. Προτού ξεκινήσω τη δοκιμή, δυσκολευόμουν να μιλήσω σωστά και δυσκολευόμουν να φάω λόγω του πρηξίματος και του πόνου».

Οι ασθενείς, από 55 νοσοκομεία σε 11 χώρες, έλαβαν μόνο αμιβανταμάμπη, ενώ τα εμβόλια χορηγούνταν κάθε τρεις εβδομάδες και έρχονται σε αντίθεση με πολλές θεραπείες για τον καρκίνο, οι οποίες απαιτούν ενδοφλέβιες ενέσεις.

Η μελέτη θα παρουσιαστεί στην Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας αυτή την Κυριακή.