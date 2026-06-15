Light – Άννα Θεοδωρίδη: Βάφτισαν τον 9 μηνών γιο τους

Τον 9 μηνών γιο τους βάπτισαν χθες, Κυριακή 14 Ιουνίου ο Light και η αγαπημένη του Άννα Θεοδωρίδη.

Το ευτυχισμένο ζευγάρι που εδώ και λίγο καιρό κρατάει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί, επέλεξε να μοιραστεί αυτή τη σημαντική στιγμή της οικογενειακής του ζωής, μέσα από αναρτήσεις στα social media.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, με τον τράπερ και την influencer σύντροφό του να εμφανίζονται φανερά συγκινημένοι και χαρούμενοι, έχοντας στην αγκαλιά τους το αγοράκι τους.

Ο Light και η Άννα Θεοδωρίδη διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την οικογένειά τους.

«Σαν μπαμπάς, νιώθω ότι έχω μια τεράστια ευθύνη και παράλληλα και μια τεράστια ευλογία. Το να γίνω πατέρας, είναι κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ στη ζωή μου. Η γυναίκα μου έδωσε αυτό το τρυφερό δώρο, τον γιο μου. Αλλάζω πάνες και τα κάνω όλα! Πάνες, μπιμπερό, φάρμακα, τα ξέρω όλα», είχε αναφέρει ο γνωστός τράπερ σε δηλώσεις του στο Happy Day.

Δες τα στιγμιότυπα από το μυστήριo: