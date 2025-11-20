Άντζελα Δημητρίου: Οι ευχές στην κόρη της, Όλγα, για τα γενέθλιά της

Με ένα συγκινητικό βίντεο γεμάτο παιδικές φωτογραφίες της κόρης της, Όλγας Κιουρτσάκη, η Άντζελα Δημητρίου θέλησε να της ευχηθεί χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά της.

Είναι γνωστό ότι η Άντζελα Δημητρίου μεγάλωσε μόνη της την κόρη της, Όλγα /Φωτογρραφία NDP Photo Agency

«Χρόνια πολλά, αγάπη της ζωής μου. Εσύ είσαι ο πιο όμορφος λόγος που χαμογελάω κάθε μέρα. Να μεγαλώνεις με φως, δύναμη και όνειρα που φτάνουν ως τον ουρανό. Σε λατρεύω», έγραψε η Λαίδη για την κόρη της.

Η αδυναμία της Άντζελα στην κόρη της είναι διαχρονική, παρά τις όποιες κόντρες υπήρξαν στο πρόσφατο παρελθόν. Παλιότερα, είχε μοιραστεί τρυφερές στιγμές κι αναμνήσεις, δείχνοντας πόσο σημαντική είναι η Όλγα στη ζωή της. Από παιδικές φωτογραφίες μέχρι προσωπικά μηνύματα και δημόσιες ευχές, η σχέση τους πάντα είχε ως βάση τη στοργή, την αφοσίωση και τον σεβασμό.

Η ανάρτηση της Αντζελας Δημητρίου

Σε παλιότερη συνέντευξή της στον Θέμη Γεωργαντά στο After Dark, η Άντζελα Δημητρίου είχε μιλήσει για τη σχέση της με την κόρη της: «Αγαπούσα πάρα πολύ την κόρη μου και τον γαμπρό μου, γιατί αυτοί μου είχαν μείνει και ένιωθα πολύ τυχερή που τους είχα κι ήταν δίπλα μου. Με στήριζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καμιά φορά ο γαμπρός μου μού έλεγε: "Μαμά, έλα να δούμε καμιά ταινία". Η λέξη "μάνα" δεν έβγαινε εύκολα από το στόμα ενός γαμπρού. Αυτό το παιδί ήταν πολύ σεβαστικό, είχε μεγαλώσει με αρχές κι αγάπησε πολύ το παιδί μου. Αυτό ήταν για μένα το πιο σημαντικό. Η κόρη μου βρήκε έναν άνθρωπο να την αγαπάει πραγματικά, να τη στηρίζει στην καθημερινότητα και να είναι και πατέρας και μάνα».

Η Άντζελα Δημητρίου με την κόρη της Όλγα Κιουρτσάκη και τον γαμπρό της, Φώτη Λώση /Φωτογραφία NDP Photo Agency