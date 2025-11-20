Άντζελα Δημητρίου: Οι ευχές στην κόρη της, Όλγα, για τα γενέθλιά της

Οι φωτογραφίες μαμάς και κόρης από το παρελθόν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.11.25 , 11:32 Γιώργος Λιανός: «Πρέπει για ό,τι γίνεται να απολογούμαι εγώ»
20.11.25 , 11:30 Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση
20.11.25 , 11:26 Δήμητρα Ματσούκα: «Μου είχαν πάρει τις πινακίδες στο Κολωνάκι»
20.11.25 , 11:20 Κυριακίδης: Όταν "ξυπνά" η θηλυκή πλευρά ενός άνδρα, τότε ολοκληρώνεται»
20.11.25 , 11:18 Κλέλια Ανδριολάτου: Ανατροπές, νέα πρόσωπα και suspense στο Maestro
20.11.25 , 11:16 Το καλύτερο χωριό στα Ζαγοροχώρια - Όταν η φύση ζωγραφίζει
20.11.25 , 10:56 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ»
20.11.25 , 10:50 Σαντορίνη: Ξεσκεπάστηκε μεγάλο κύκλωμα τηλεοπτικής πειρατείας - Συλλήψεις
20.11.25 , 10:45 Νέος έρωτας στη Φάρμα: Ο Άγγελος και η Τζωρτζίνα είναι ζευγάρι!
20.11.25 , 10:42 Cash or Trash: Μπαίνει στο δωμάτιο της εκτίμησης με πολλά… άλογα!
20.11.25 , 10:09 Συνελήφθη η Ματσούκα: Έτρεχε, είχε πιει, δεν είχε δίπλωμα, ούτε πινακίδες
20.11.25 , 10:06 Κωνσταντινούπολη: Νέο περιστατικό δηλητηρίασης- Στο νοσοκομείο δύο αδελφές
20.11.25 , 09:59 Γαστρεντερολόγος δίνει συμβουλές για την οξεία ιογενή γαστρεντερίτιδα
20.11.25 , 09:51 Tι υποσχέθηκε ο Μέσι σε υποψήφιο πρόεδρο της Μπαρτσελόνα
20.11.25 , 09:48 Ειρήνη Πλευράκη: Η γκαλερί, τα κοσμήματα, το Instagram και το Cash or Trash
Συνελήφθη η Ματσούκα: Έτρεχε, είχε πιει, δεν είχε δίπλωμα, ούτε πινακίδες
Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Μαρί Κωνσταντάτου - Γιάννης Κεντ: Διαζύγιο-βόμβα μετά από δύο χρόνια γάμου!
Κωνσταντινούπολη: Νέο περιστατικό δηλητηρίασης- Στο νοσοκομείο δύο αδελφές
Ιωάννα Πηλιχού: «Την “έχασα” ανήμερα των γενεθλίων μου»
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Νέος έρωτας στη Φάρμα: Ο Άγγελος και η Τζωρτζίνα είναι ζευγάρι!
Δήμητρα Ματσούκα: «Μου είχαν πάρει τις πινακίδες στο Κολωνάκι»
Φάρμα: Γιώργος vs Άγγελος: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την τελική 10άδα;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε βίντεο για την Όλγα Κιουρτσάκη από το Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ένα συγκινητικό βίντεο γεμάτο παιδικές φωτογραφίες της κόρης της, Όλγας Κιουρτσάκη, η Άντζελα Δημητρίου θέλησε να της ευχηθεί χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά της.

Είναι γνωστό ότι η Άντζελα Δημητρίου μεγάλωσε μόνη της την κόρη της, Όλγα

Είναι γνωστό ότι η Άντζελα Δημητρίου μεγάλωσε μόνη της την κόρη της, Όλγα /Φωτογρραφία NDP Photo Agency

«Χρόνια πολλά, αγάπη της ζωής μου. Εσύ είσαι ο πιο όμορφος λόγος που χαμογελάω κάθε μέρα. Να μεγαλώνεις με φως, δύναμη και όνειρα που φτάνουν ως τον ουρανό. Σε λατρεύω», έγραψε η Λαίδη για την κόρη της.

Άντζελα Δημητρίου: Tο βίντεο με την εγγονή της - «Πώς τη λένε τη γιαγιά;»

Η αδυναμία της Άντζελα στην κόρη της είναι διαχρονική, παρά τις όποιες κόντρες υπήρξαν στο πρόσφατο παρελθόν. Παλιότερα, είχε μοιραστεί τρυφερές στιγμές κι αναμνήσεις, δείχνοντας πόσο σημαντική είναι η Όλγα στη ζωή της. Από παιδικές φωτογραφίες μέχρι προσωπικά μηνύματα και δημόσιες ευχές, η σχέση τους πάντα είχε ως βάση τη στοργή, την αφοσίωση και τον σεβασμό.

Η ανάρτηση της Αντζελας Δημητρίου

Σε παλιότερη συνέντευξή της στον Θέμη Γεωργαντά στο After Dark, η Άντζελα Δημητρίου είχε μιλήσει για τη σχέση της με την κόρη της: «Αγαπούσα πάρα πολύ την κόρη μου και τον γαμπρό μου, γιατί αυτοί μου είχαν μείνει και ένιωθα πολύ τυχερή που τους είχα κι ήταν δίπλα μου. Με στήριζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καμιά φορά ο γαμπρός μου μού έλεγε: "Μαμά, έλα να δούμε καμιά ταινία". Η λέξη "μάνα" δεν έβγαινε εύκολα από το στόμα ενός γαμπρού. Αυτό το παιδί ήταν πολύ σεβαστικό, είχε μεγαλώσει με αρχές κι αγάπησε πολύ το παιδί μου. Αυτό ήταν για μένα το πιο σημαντικό. Η κόρη μου βρήκε έναν άνθρωπο να την αγαπάει πραγματικά, να τη στηρίζει στην καθημερινότητα και να είναι και πατέρας και μάνα».  

Άντζελα Δημητρίου: Ποζάρει με την κόρη, τον γαμπρό και την εγγονή της

Η Άντζελα Δημητρίου με την κόρη της Όλγα Κιουρτσάκη και τον γαμπρό της, Φώτη Λώση

Η Άντζελα Δημητρίου με την κόρη της Όλγα Κιουρτσάκη και τον γαμπρό της, Φώτη Λώση /Φωτογραφία NDP Photo Agency
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΟΛΓΑ ΚΙΟΥΡΤΣΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top