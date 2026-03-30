Ψηφιακά οι ειδοποιήσεις στη Θυρίδα Πολίτη στο Gov.gr Wallet

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.03.26 , 22:10 Πάσχα: Οι τιμές σε αρνιά - κατσίκια θα ξεπεράσουν τα 20 ευρώ το κιλό!
30.03.26 , 21:55 Η Δώρα Παντέλη «εισβάλλει» στο πλατό του MasterChef και στο Mystery Box
30.03.26 , 21:42 Ξεκίνησε η αποστολή κλήσεων από 8 κάμερες ΑΙ και 10 κάμερες λεωφορείων!
30.03.26 , 21:23 ΔΕΔΔΗΕ: Θερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης από 1η Απριλίου
30.03.26 , 21:07 Κινηματογραφική καταδίωξη στο Χαλάνδρι μεθυσμένου οδηγού
30.03.26 , 21:05 Κακοκαιρία ERMINIO: Οι 9 περιοχές σε «κόκκινο» συναγερμό από την Τετάρτη
30.03.26 , 20:58 Mαρούσι: «Η 4χρονη είχε δάκρυα στα μάτια. Είπε ότι μάλωσαν οι γονείς της»
30.03.26 , 20:49 Το LINGO και το 1% Club κατέκτησαν την κορυφή!
30.03.26 , 20:45 Ελεύθεροι οι τρεις οδηγοί για το τροχαίο στην Εγνατία
30.03.26 , 20:36 Όλα τα σενάρια για τη χερσαία επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν
30.03.26 , 20:12 Εργατικό δυστύχημα Άστρος: «Τους σκότωσε και τους δύο το ρεύμα ακαριαία»
30.03.26 , 20:08 Mεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη - Eξερράγη φιάλη υγραερίου
30.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Χρειάστηκε μόλις 1'' για να λύσει τον γρίφο!
30.03.26 , 19:29 Τραμπ προς Γκαλιμπάφ: Διορία στο Ιράν για εκεχειρία ή επέμβαση
30.03.26 , 19:15 Skoda Peaq: Οι πρώτες εικόνες της νέας ηλεκτρικής ναυαρχίδας
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Καινούργιου: Σταματάει νωρίτερα από την εκπομπή - «Αύριο η τελευταία μέρα»
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
Δώρα Παντέλη: Η ηλικία, το ύψος, ο σύζυγος και το Harvard!
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Mαρούσι: «Η 4χρονη είχε δάκρυα στα μάτια. Είπε ότι μάλωσαν οι γονείς της»
Κακοκαιρία ERMINIO: Οι 9 περιοχές σε «κόκκινο» συναγερμό από την Τετάρτη
Οικονομόπουλος: Η απάντηση στις φήμες για σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη
Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star για τις έξυπνες κάμερες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησε η ηλεκτρονική αποστολή κλήσεων και προστίμων από 8 κάμερες ΑΙ και 10 κάμερες λεωφορείων στην Αττική.
  • Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η μείωση τροχαίων ατυχημάτων και η βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς.
  • Αποστάλθηκαν ήδη 130 πρόστιμα για παραβάσεις όπως παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση κράνους.
  • Προβλέπεται η τοποθέτηση 1.000 επιπλέον καμερών το 2026 και 300 κινητών καμερών μέχρι το 2027.
  • Θα λειτουργήσει Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων για ψηφιακή διαχείριση των παραβάσεων.

Ξεκίνησε η βεβαίωση και η ηλεκτρονική αποστολή κλήσεων και προστίμων από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουν εγκατασταθεί πιλοτικά σε 8 σημεία αυξημένης επικινδυνότητας στην Αττική, όπως επίσης και από τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε 10 λεωφορεία για τον έλεγχο της αντικανονικής κυκλοφορίας σε λεωφορειολωρίδες, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών και Μεταφορών. 

«Έπιασαν» δουλειά οι 8 έξυπνες κάμερες – Πάνω από 1.000 οι παραβάσεις

Όπως αναφέρεται η  πρωτοβουλία έχει στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς.


Άρχισε η αποστολή των πρώτων 130 προστίμων για παραβάσεις που βεβαίωσαν οι κάμερες ΑΙ 

Μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα της Τροχαίας, οι παραβάσεις, που καταγράφονται από τις κάμερες, βεβαιώνονται και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πολίτες στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet. Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν  από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026. Οι περισσότερες παραβάσεις που «βεβαίωσαν» οι κάμερες αφορούν σε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήσης κράνους από δικυκλιστές.

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη που κατέγραψε κάμερα AI

Οι κάμερες του Πιλοτικού Πληροφοριακού Συστήματος με ενσωματωμένη λειτουργικότητα αλγοριθμικής ανάλυσης Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει εγκαταστήσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης καταγράφουν: παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, κίνηση ή στάση σε λεωφορειολωρίδες, μη χρήση ζώνης ή κράνους, χρήση κινητού εν κινήσει. Ειδικότερα, το δίκτυο των καμερών αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (ANPR) έχει  ενσωματωμένη λειτουργικότητα αλγοριθμικής ανάλυσης ΤΝ, μέσω της οποίας ανιχνεύονται η μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα του οχήματος που πραγματοποιεί την παραβίαση. Επιπλέον, κάνει κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, όπως για παράδειγμα παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Τροχαία: Τα 8 σημεία που έχουν μπει έξυπνες κάμερες

Οι κινητές κάμερες, τις οποίες έχει εγκαταστήσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταγράφουν παράνομη στάθμευση και κίνηση σε όλο το μήκος των λεωφορειολωρίδων, επί των οποίων κινούνται τα οχήματα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, καταγράφουν στοιχεία για τη δυσκολία των δρομολογίων, όπως είναι η δομική υγεία των υποδομών και η κίνηση που συνυπάρχει. Κάθε παράβαση περιλαμβάνει στοιχεία, όπως τον χρόνο, τον τόπο, την έκταση της κίνησης, ενώ αποκρύβει άλλα δεδομένα.


Κινητές κάμερες σε λεωφορεία καταγράφουν τους παραβάτες οδηγούς

Κατά την καταγραφή παραβάσεων επιτρέπεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα η περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων πινακίδας για την εξακρίβωση της τήρησης των κανόνων για ανασφάλιστα οχήματα, για ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας και δακτύλιο.

 

Άλλες 1. 000 κάμερες για τροχαίες παραβάσεις μέσα στο 2026 

 

Στο πλαίσιο της επέκτασης του έργου, το 2026 προβλέπεται να τοποθετηθούν περίπου 1.000 κάμερες από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ενώ η ανάπτυξη του δικτύου θα συνεχιστεί και το 2027. Παράλληλα, αναμένεται να έχουν εγκατασταθεί περί τις 300 κινητές κάμερες περί τις αρχές του 2027.

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις κάμερες της ΕΛ.ΑΣ. στους δρόμους  

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, προβλέπεται η λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων (Ε.Η.Σ.) από τον  φορέα ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ, μέσω του οποίου θα καταγράφονται και θα διαχειρίζονται ψηφιακά οι παραβάσεις, με δυνατότητες αυτόματης καταγραφής μέσω καμερών, ηλεκτρονικής έκδοσης και επίδοσης κλήσεων, υποβολής ενστάσεων και ηλεκτρονικής πληρωμής προστίμων. Η πλήρης ανάπτυξη του Συστήματος θα υλοποιηθεί σταδιακά το επόμενο διάστημα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΜΕΡΕΣ
 |
ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ
 |
ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 |
ΚΛΗΣΕΙΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 |
GOV. GR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top