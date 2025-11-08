Κινητές κάμερες σε λεωφορεία καταγράφουν τους παραβάτες οδηγούς

Τοποθετούνται κάμερες σε 600 λεωφορεία

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (8/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο κυνήγι των παραβάσεων του ΚΟΚ μπαίνουν και τα αστικά λεωφορεία, αφού εγκαθίστανται κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν τους επικίνδυνους οδηγούς.

Ο Άρης Λάμπος εξασφάλισε αποκλειστικά για το Star τις πρώτες εικόνες από Ι.Χ. που μπήκαν σε λεωφορειολωρίδες και δεν εντοπίστηκαν από τροχονόμους αλλά από τις κάμερες των λεωφορείων. Σ’ αυτούς θα έρθει άμεσα κλήση.

 

Έρχονται οι πρώτες έξυπνες κάμερες της Τροχαίας - Τα 41 σημεία στην Αττική

Ήδη έχουν μπει κάμερες πιλοτικά σε δέκα λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια στην Αθήνα. Στις αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε το Star καταγράφονται οι παραβάτες της λεωφόρου Μεσογείων.

Πρόκειται για οδηγούς οι οποίοι έχουν μπει παράνομα στη λεωφορειολωρίδα και η κάμερα του λεωφορείου καταγράφει το όχημα και την πινακίδα. Ο σχεδιασμός είναι το σύστημα να στέλνει τα στοιχεία στην Τροχαία μέσω τεχνητής νοημοσύνης και οι κλήσεις θα πηγαίνουν αυτόματα με μήνυμα ή μέσω του gov στους παραβάτες.

Αθήνα χωρίς παύση: 24ωρες συγκοινωνίες αλλάζουν τη νυχτερινή πόλη

Συνολικά προβλέπεται να τοποθετηθούν 600 κάμερες σε λεωφορεία της Αθήνας σε επιλεγμένα δρομολόγια όπου παρατηρούνται πολλές παραβάσεις. Ήδη η ΟΣΥ έχει προκηρύξει τον σχετικό διαγωνισμό.

Στην πλήρη λειτουργία τους οι κάμερες δε θα καταγράφουν μόνο τις λεωφορειολωρίδες αλλά και άλλες παραβάσεις, όπως ταχύτητα, κόκκινο, παράνομη στάθμευση και κράνος.

 

