Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 27 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Πιερίου πρεσβυτέρου μάρτυρος και Σαμψών του Ξενοδόχου.
Ο Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας μαρτύρησε δια πυρός. (Ορισμένοι Συναξαριστές, μαζί με τη μνήμη του Αγίου Πιερίου, αναφέρουν και αυτή του αδελφού του Ισιδώρου).
Ο Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
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- Σαμψών
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