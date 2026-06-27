Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 27 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Πιερίου πρεσβυτέρου μάρτυρος και Σαμψών του Ξενοδόχου.

Ο Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας μαρτύρησε δια πυρός. (Ορισμένοι Συναξαριστές, μαζί με τη μνήμη του Αγίου Πιερίου, αναφέρουν και αυτή του αδελφού του Ισιδώρου).

Ο Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας

Ο Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Πιερία, Πιέρα
  • Πιερής, Πιέρος, Πιέριος, Πιέρης, Πιερίω
  • Σαμψών

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:04 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 47 λεπτά.

 Σελήνη 12.4 ημερών

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