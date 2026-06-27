Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 27 Ιουνίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Πιερίου πρεσβυτέρου μάρτυρος και Σαμψών του Ξενοδόχου.

Ο Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας μαρτύρησε δια πυρός. (Ορισμένοι Συναξαριστές, μαζί με τη μνήμη του Αγίου Πιερίου, αναφέρουν και αυτή του αδελφού του Ισιδώρου).

Ο Άγιος Πιέριος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

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Σαμψών

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:04 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 47 λεπτά.

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