Γνωστά ονόματα και νέοι υποψήφιοι στις λίστες του ΠΑΣΟΚ

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: «Φίλτρο» για τους υποψήφιους βουλευτές

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (15/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γνωστά και νέα στελέχη εντάσσονται στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές.
  • Η Μαρία Καρυστιανού εφαρμόζει φίλτρο για τους υποψήφιους βουλευτές.
  • Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να παρουσιάσει το 70% των ψηφοδελτίων του έως αρχές Ιουλίου.
  • Νέοι υποψήφιοι περιλαμβάνουν τον Παναγιώτη Δουδωνή στη Λέσβο και την Όλγα Μαρκογιαννάκη στην Κοζάνη.
  • Ανεξάρτητες ομάδες, όπως εκπαιδευτικοί και επιστήμονες, συντάσσονται με το κίνημα 'Ελπίδα για τη Δημοκρατία'.

Γνωστά πρόσωπα αλλά και νέα στελέχη εντάσσονται στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Η Μαρία Καρυστιανού βάζει φίλτρο σε όσους θέλουν να μπουν στις εκλογικές λίστες της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» και συνεχίζει τη στελέχωση του κομματικού μηχανισμού.

Φουλ τις μηχανές έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ για να παρουσιάσει το 70% των ψηφοδελτίων του στις αρχές Ιουλίου. Σήμερα (15/6), στη Χαριλάου Τρικούπη, σε κλειστή συνεδρίαση, συζητήθηκαν ονόματα και περιφέρειες υποψηφίων.

Η αφίσα της Καρυστιανού που «άναψε φωτιές» – Ακυρώθηκε εκδήλωση στον ΔΣΑ

Φουλ τις μηχανές έχει βάλει το ΠΑΣΟΚ για να παρουσιάσει το 70% των ψηφοδελτίων του στις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναγιώτης Δουδωνής θα μπει στη μάχη του σταυρού στη Λέσβο, ο Θανάσης Γλαβίνας στη Β’ Θεσσαλονίκης και η Όλγα Μαρκογιαννάκη στην Κοζάνη.

Ο επικοινωνιολόγος Βαγγέλης Τσόγκας θα κατέβει στη Φθιώτιδα και ο δικηγόρος Κώστας Καρέτσος στην Καρδίτσα. Ψήφο θα διεκδικήσει ο επιχειρηματίας Γιάννης Πολυχρονάκης στις Κυκλάδες και, στην Α’ Θεσσαλονίκης, ο τραπεζικός υπάλληλος Μιχάλης Πάππου.

Ελπίδα για τη Δημοκρατία - «Φίλτρο» για τους υποψήφιους βουλευτές

Ελπίδα για τη Δημοκρατία - «Φίλτρο» για τους υποψήφιους βουλευτές  

Στο κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» πολλοί θέλουν να είναι υποψήφιοι. Κανένα όνομα, όμως, δεν έχει ακόμη κλειδώσει.

Συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού ξεκαθαρίζουν πως οι τοπικές οργανώσεις, εφόσον συσταθούν και οργανωθούν, θα φιλτράρουν τα βιογραφικά και η ανάδειξη των υποψηφίων θα γίνει από τη βάση, με αυστηρούς κανόνες.

ΠΑΣΟΚ: Στην τελική ευθεία για τα πράσινα ψηφοδέλτια

Προς το παρόν, οι ομάδες εργασίας που διαμορφώνουν το πρόγραμμα ενισχύονται. Νέα προσθήκη είναι ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει τον φάκελο της Ενέργειας.

Νέα προσθήκη είναι ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει τον φάκελο της Ενέργειας.

Την ίδια ώρα, ολοένα και περισσότερες ανεξάρτητες ομάδες συντάσσονται με το κίνημα.

Το Σάββατο μέλη του κινήματος συναντήθηκαν στον Πύργο, ενώ άλλοι επικοινώνησαν διαδικτυακά. Ανάμεσά τους εκπαιδευτικοί, επιστήμονες, γιατροί και δικηγόροι από όλη τη χώρα.

 

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