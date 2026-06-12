Η αφίσα της Καρυστιανού που «άναψε φωτιές» – Ακυρώθηκε εκδήλωση στον ΔΣΑ

Οργή της προέδρου του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» για την απόφαση

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Η αφίσα της Καρυστιανού που «άναψε φωτιές» – Ακυρώθηκε εκδήλωση στον ΔΣΑ
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Πολιτικη
Η αφίσα που έγινε αιτία ακύρωσης της εκδήλωσης με τη Μ. Καρυστιανού στον ΔΣΑ (βίντο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ακυρώθηκε εκδήλωση στον ΔΣΑ με ομιλήτρια τη Μαρία Καρυστιανού λόγω αφίσας που χαρακτηρίστηκε πολιτική.
  • Η εκδήλωση είχε εγκριθεί αρχικά, αλλά προκάλεσε αντιδράσεις από παρατάξεις δικηγόρων.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην παραχωρήσει την αίθουσα.
  • Η Καρυστιανού καταγγέλλει μπλόκο από δικηγόρους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενη άνιση μεταχείριση.
  • Η κατάσταση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις και ανταλλαγές αιχμών.

Μια αφίσα του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε στην αναβολή της προγραμματισμένης εκδήλωσης, στην οποία επρόκειτο να μιλήσει η Μαρία Καρυστιανού για το κράτος δικαίου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ).

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Το Star στα κεντρικά γραφεία της Καρυστιανού

Η εκδήλωση με τίτλο «Ελπίδα για τη Δικαιοσύνη» ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής . Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτελείο της κ. Καρυστιανού είχε υποβάλει σχετικό αίτημα πριν από αρκετές ημέρες και είχε λάβει την έγκριση του προέδρου του Συλλόγου, Δημήτρη Κουτσόλαμπρου.

Όπως συμβαίνει συχνά, οι χώροι του ΔΣΑ παραχωρούνται για εκδηλώσεις που αφορούν ζητήματα Δικαιοσύνης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κομματικό χαρακτήρα.

Κόντρα της Καρυστιανού με τον ΔΣΑ για την ακύρωση της εκδήλωσης

Κόντρα της Καρυστιανού  με τον ΔΣΑ για την ακύρωση της εκδήλωσης 

Ωστόσο, η δημοσιοποίηση αφίσας που χαρακτήριζε τη συνάντηση ως «πολιτική εκδήλωση» προκάλεσε αντιδράσεις από παρατάξεις συνδικαλιστών δικηγόρων. Το θέμα παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, το οποίο, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε να μην παραχωρηθεί τελικά η αίθουσα για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Οργή Καρυστιανού για την ακύρωση της εκδήλωσης  

Από την πλευρά του κινήματος της κ. Καρυστιανού γίνεται λόγος για «μπλόκο» από δικηγόρους που πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, καταγγέλλεται άνιση μεταχείριση, καθώς –όπως υποστηρίζουν– στο παρελθόν είχε παραχωρηθεί η ίδια αίθουσα για εκδήλωση του Τμήματος Δικαιοσύνης της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Η εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση της ίδιας της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία υποστήριξε ότι «δεν ήταν πολιτική εκδήλωση» και πρόσθεσε πως «το πρόβλημα ήταν ξεκάθαρα το Κίνημα Ελπίδα».

Το ζήτημα πυροδότησε νέο κύκλο πολιτικών και συνδικαλιστικών αντιπαραθέσεων, με στελέχη και από τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν αιχμές για τα πραγματικά κίνητρα της απόφασης.


 

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