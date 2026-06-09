Στην ιστορική οδό Αιόλου θα στεγαστούν τα νέα κεντρικά γραφεία του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Ταυτόχρονα, σχεδιάζονται οι περιφερειακές και τοπικές οργανώσεις και γράφεται το πολιτικό πρόγραμμα με το οποίο θα κατέβει στις εκλογές η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Το αποκλειστικό ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Άννας Σταματιάδου.

Στην οδό Αιόλου, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, πλάι στη Σταδίου, μια ανάσα από το Δημαρχείο Αθηνών και την πλατεία Ομονοίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, το κόμμα-κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» βρήκε τη στέγη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γραφεία του κόμματος θα είναι στον τρίτο όροφο. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα στο κουδούνι. Σε δύο εβδομάδες, όμως, θα υπάρχει επιγραφή με το έμβλημα και το όνομα του κόμματος.

Μαρία Καρυστιανού: Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» βρήκε γραφεία στην Αιόλου

Στον 3ο όροφο θα στηθεί το στρατηγείο της Μαρίας Καρυστιανού. Θα έχει γραφείο η ίδια, αλλά και οι στενοί της συνεργάτες, όπως ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός με το γραφείο Τύπου, αλλά και ο στρατηγός εν αποστρατεία Θανάσης Τσουγανάτος, που έχει αναλάβει την οργάνωση του κόμματος.

«Αποσκοπούμε στη δημιουργία τοπικών οργανώσεων τόσο σε επίπεδο νομού κι εκλογικής περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήμων και μικρών πόλεων», λέει κ. Τσουγανάτος.

Στόχος είναι τα γραφεία του κόμματος να είναι ανοιχτά στους πολίτες. Για αυτό και οι εργασίες ανακαίνισης αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Το οικονομικό πρόγραμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Πυρετώδεις είναι και οι εργασίες για να ολοκληρωθεί το πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος.

Με επικεφαλής τον καθηγητή Οικονομικών της Καλιφόρνια, κ. Φάνη Τσουλούχα, η ομάδα του οικονομικού προγράμματος προτάσσει τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, την προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών από τα funds.

«Δουλεύουμε πολύ σκληρά στο να μειωθούν φόροι. Να περιμένετε από εμάς πολλές φορολογικές αλλαγές, κυρίως σε βασικά είδη», προσθέτει από πλευράς του ο κ. Τσουλουχάς.

Περιοδείες και συγκεντρώσεις σχεδιάζονται σε Αθήνα και περιφέρεια, ενώ η επόμενη δημόσια παρέμβαση της Μαρίας Καρυστιανού θα γίνει την Παρασκευή στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.