Από κατοικία των θεών της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας σε έναν σύγχρονο προορισμό που συνδυάζει τη φύση, τον πολιτισμό, την περιπέτεια, την επιστήμη και τις βιωματικές εμπειρίες, ο Όλυμπος περνά σε μια νέα εποχή.

Η πρόσφατη ένταξή του στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO έρχεται να προσδώσει νέα διεθνή διάσταση στην ήδη ισχυρή συμβολική και φυσική αξία του βουνού, αλλά και να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο για την προστασία, τη διαχείριση και την ανάδειξή του.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 3ο Olympus Adrenaline & Nature Festival, που πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Οκτωβρίου με επίκεντρο το Δημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου και παράλληλες δράσεις σε διαφορετικά σημεία της Πιερίας, επιχείρησε να δείξει στην πράξη τι σημαίνει ο σύγχρονος Όλυμπος: ένα βουνό που δεν περιορίζεται στην ορειβασία, αλλά προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εμπειριών στη φύση, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στη γαστρονομία και στις ειδικές μορφές τουρισμού.

«Ο Όλυμπος αποκτά μια άλλη ταυτότητα»

«Η ανάδειξη της περιοχής με εμβληματικό το μυθικό βουνό του Ολύμπου έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν σταμάτησε ποτέ», δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου, υπογραμμίζοντας ότι η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO δημιουργεί πλέον μια νέα πραγματικότητα.

Όπως σημείωσε, η πρόσφατη απόφαση, μετά και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, «έδωσε μια άλλη ταυτότητα στην περιοχή», καθώς ο Όλυμπος περνά πλέον ακόμη πιο έντονα στη συνείδηση όλων ως μνημείο τόσο φυσικής όσο και πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Δεν μηδενίζουμε τις μέχρι σήμερα προσπάθειες όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική συμβολή των δήμων, της Περιφέρειας και της Πολιτείας στην ανάδειξη του βουνού. Ωστόσο, όπως εξήγησε, η νέα κατάσταση διευρύνει σημαντικά την ατζέντα, καθώς πέρα από τα έργα υποδομής και τη βελτίωση του οδικού δικτύου, ανοίγει ο δρόμος για παρεμβάσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των επισκεπτών και τη συνολική οργάνωση του προορισμού.

«Η ανάδειξη της περιοχής με εμβληματικό το μυθικό βουνό του Ολύμπου έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν σταμάτησε ποτέ», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις μελέτες και στις δράσεις που δρομολογούνται, στην ανάγκη καλύτερης καταγραφής της επισκεψιμότητας, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση των υποδομών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν θα μπορούσε εύκολα να χρηματοδοτήσει μόνη της η τοπική αυτοδιοίκηση.

Η παρουσία και το ενδιαφέρον της Πολιτείας, σύμφωνα με την κ. Μαυρίδου, δημιουργούν πλέον τις προϋποθέσεις ώστε ο Όλυμπος να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη διεθνή ακτινοβολία.

Η ίδια δεν παρέλειψε να τονίσει πόσο σημαντική είναι η συνεργασία που υπάρχει με τους δήμους, το Επιμελητήριο, τους τουριστικούς και πολιτιστικούς φορείς, την εκπαίδευση και την Ιερά Μητρόπολη.

Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στον θρησκευτικό τουρισμό και στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνοντας ότι όλες οι επιμέρους δράσεις μπορούν να αποκτήσουν έναν κοινό πυρήνα με επίκεντρο τον Όλυμπο.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα, όπως ανέφερε, είναι η ανάδειξη και των Πιερίων, ώστε η ανάπτυξη να μην αφορά μόνο τον Όλυμπο αλλά το σύνολο του ορεινού όγκου της περιοχής. Ήδη, όπως είπε, έχει κατατεθεί υπόμνημα προς την Πολιτεία για την ενοποίηση του οδικού άξονα των εννέα κοινοτήτων των Πιερίων και την ολοκλήρωση του δρόμου Πιερίας-Σφηκιάς-Καταφυγίου, ενώ παράλληλα τίθενται στο επίκεντρο ιστορικοί και παραδοσιακοί οικισμοί και τα μαρτυρικά χωριά της περιοχής.

Στόχος είναι, όπως περιέγραψε, να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο «τουριστικό ανάγλυφο», ένα ενιαίο αφήγημα που θα συνδέει τον Όλυμπο με τους υπόλοιπους ορεινούς προορισμούς της Πιερίας.

Η πρόσφατη ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO έρχεται να προσδώσει νέα διεθνή διάσταση στην ήδη ισχυρή συμβολική και φυσική αξία του βουνού / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ένας Όλυμπος που δεν σταματά το καλοκαίρι

Αυτό ακριβώς το αφήγημα επιχειρεί να υπηρετήσει το Olympus Adrenaline & Nature Festival, το οποίο πραγματοποιήθηκε για τρίτη χρονιά και έχει πλέον αποκτήσει σταθερή θέση στο τουριστικό ημερολόγιο της Πιερίας.

Στο κέντρο του Λιτοχώρου, επαγγελματίες, φορείς και σύλλογοι παρουσίασαν διαφορετικές πλευρές του προορισμού, από τις υπαίθριες δραστηριότητες και τον αθλητισμό μέχρι τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τα τοπικά προϊόντα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πεζοπορίες, ποδηλατικές και άλλες outdoor δράσεις, ενώ το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε διαφορετικά σημεία της Πιερίας.

Στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου πραγματοποιήθηκαν δράσεις ευεξίας, όπως γιόγκα και pilates, ενώ οι πεζοπορικές διαδρομές συνέδεσαν το φυσικό τοπίο με τον πολιτισμό και τη μυθολογία της περιοχής. Σε μία από τις δράσεις στο Ελατοχώρι, η πεζοπορία κατέληξε σε μια διαφορετική πολιτιστική εμπειρία, με τις Μούσες να εμφανίζονται και να χορεύουν, συνδέοντας το σύγχρονο βιωματικό τουριστικό προϊόν με το μυθολογικό φορτίο του τόπου.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλάμβανε επίσης πεζοπορία και ορεινές διαδρομές, ποδηλασία, αναρρίχηση, γαστρονομία και πλήθος υπαίθριων δραστηριοτήτων, με έμφαση στη συμμετοχή τοπικών επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Ως επιστέγασμα των εκδηλώσεων του φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτική εκδήλωση στο Δημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου. Την παρουσίαση του προγράμματος ανέλαβε ο δημοσιογράφος Χρήστος Νέζος, ο οποίος συμμετείχε ως ειδικός προσκεκλημένος της διοργάνωσης.

Η προσπάθεια, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις ημέρες του φεστιβάλ ενώ η συνεργασία των φορέων με τους επαγγελματίες αποτυπώνεται ακόμα και στους οδηγούς ταξί που μεταφέρουν την εικόνα του προορισμού στους επισκέπτες ήδη από το πρώτο σημείο επαφής τους με την περιοχή. Όπως ανέφερε ο πρόεδρός του Euro Taxi Κατερίνης Γιώργος Παρθενίδης, τα ταξί της περιοχής διαθέτουν οθόνες στο εσωτερικό τους, στις οποίες προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό με τις ομορφιές και τα αξιοθέατα της Πιερίας. Με αυτόν τον τρόπο, η προβολή του προορισμού μεταφέρεται ακόμη και μέσα στην καθημερινή μετακίνηση των επισκεπτών.

Παράλληλα, το φεστιβάλ αποτέλεσε αφορμή για να επισκεφτούν την Πιερία επαγγελματίες του τουρισμού από τη Βόρεια Ελλάδα. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης μετέβησαν στο Λιτόχωρο τουριστικοί πράκτορες, πραγματοποιώντας επαφές με επαγγελματίες της περιοχής.

Όπως δήλωσε η Πόπη Ξυνοπούλου, πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας- Θράκης (ΕΤΓΜΘ) ήταν μια καλή ευκαιρία για τους πράκτορες να ξαναγνωρίσουν από κοντά το τουριστικό προϊόν της Πιερίας, καθώς, όπως ανέφερε, είχαν αρκετά χρόνια να επισκεφθούν την περιοχή, αλλά και να πραγματοποιήσουν B2B επαφές, εξετάζοντας τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλουν από τη δική τους πλευρά στην προώθηση του Ολύμπου και της Πιερίας.

Το φεστιβάλ Olympus Adrenaline & Nature αποτέλεσε αφορμή για να επισκεφτούν την Πιερία επαγγελματίες του τουρισμού από τη Βόρεια Ελλάδα / Φωτογραφία: Unsplash.com

«Ρεαλιστικός στόχος η μεγαλύτερη σεζόν»

Ο πρόεδρος του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΠΟΤΑΠ) Γιώργος Καραλής χαρακτήρισε το φεστιβάλ χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος. Όπως εξήγησε, στόχος είναι μια πιο ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη επιμήκυνση της σεζόν, με τη δημιουργία λόγων επίσκεψης έναν μήνα νωρίτερα και έναν μήνα αργότερα από την κύρια περίοδο.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, εξετάζεται «η επιμήκυνση της επισκεψιμότητας κατά τις εορταστικές περιόδους, ώστε προορισμοί όπως το Λιτόχωρο, ο Παλαιός Παντελεήμονας και το Ελατοχώρι να μην περιορίζονται στην έντονη κίνηση των Σαββατοκύριακων, αλλά να αποκτήσουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και τις καθημερινές».

Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής , ως ο επίσημος Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) της Πιερίας, έχει κομβικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια και τη διοργάνωση του φεστιβάλ, μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την ταυτότητα και την προβολή του προορισμού. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ο Δήμος Δίου-Ολύμπου και το επιμελητήριο Πιερίας.

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας Κωνσταντίνος Πίτσιας στάθηκε στη συνεργασία των τοπικών φορέων, επισημαίνοντας ότι Περιφερειακή Ενότητα, δήμος, Επιμελητήριο και ΠΟΤΑΠ επιχειρούν πλέον να λειτουργούν συντονισμένα για την προβολή του προορισμού.

Η Πιερία, όπως είπε, «έχει το ιδιαίτερο πλεονέκτημα να συνδυάζει σε έναν σχετικά μικρό γεωγραφικό χώρο τη θάλασσα με το βουνό. Το ζητούμενο είναι, επομένως, να αναδειχθεί συνολικά το τουριστικό προϊόν και όχι μόνο μία επιμέρους πλευρά του».

Το βουνό ως εμπειρία

Ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου Βαγγέλης Γερολιόλιος έθεσε από την πλευρά του το ζήτημα της διαχείρισης ενός προορισμού που δέχεται πλέον επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο. Όπως ανέφερε, χρειάζεται ένα πλαίσιο ήπιας ανάπτυξης, μέσα στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν οι διαφορετικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται γύρω από τον Όλυμπο.

Την ίδια ώρα, η αυξανόμενη επισκεψιμότητα έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί νέες επενδύσεις στην περιοχή, τόσο σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης όσο και σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Για τον ίδιο, το ζητούμενο είναι όλες αυτές οι διαφορετικές πρωτοβουλίες να λειτουργούν κάτω από μια κοινή «ομπρέλα», ενισχύοντας την ταυτότητα του τόπου και δημιουργώντας περισσότερους λόγους για να επισκεφθεί κάποιος την περιοχή.

«Το Olympus Adrenaline & Nature Festival αποτελεί ακριβώς μια τέτοια προσπάθεια. Η διοργάνωση ξεκίνησε από πρωτοβουλία της Σοφίας Μαυρίδου και, τρία χρόνια μετά, έχει εξελιχθεί σε μια πολυθεματική συνάντηση της φύσης, της περιπέτειας, του πολιτισμού, της γαστρονομίας και των ειδικών μορφών τουρισμού. Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε εκθέτες, επαγγελματίες, συλλόγους και επισκέπτες, αναδεικνύοντας το εύρος των εμπειριών που μπορεί να προσφέρει η Πιερία», τόνισε.

Ο Όλυμπος, τελικά, δεν χρειάζεται να επινοήσει έναν καινούργιο μύθο. Ο μύθος του υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αυτό που επιχειρεί σήμερα η Πιερία είναι να τον μεταφράσει σε μια σύγχρονη εμπειρία: Να κάνει, δηλαδή, τον Όλυμπο όχι μόνο έναν τόπο που γνωρίζει ο κόσμος, αλλά έναν τόπο που θέλει να τον ζήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ