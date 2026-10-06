Αγγελική Ηλιάδη: «Αισθάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο τώρα σε αυτή την ηλικία που είμαι και μετά από όλα όσα έχω ζήσει, να φάω μια κεραμίδα ξαφνικά και να ερωτοχτυπηθώ»» / Βίντεο: Alpha

Η Αγγελική Ηλιάδη, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου παρακολούθησε τη φιλανθρωπική συναυλία «Διαλέγω Εσένα» και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day για τη συμμετοχή του γιου της, Μπάμπη Λαζαρίδη στις auditions του GNTM, καθώς και για την προσωπική της ζωή.

Η γνωστή τραγουδίστρια μιλώντας για τη σχέση με τα παιδιά της και για το εάν είναι αυστηρή ως μαμά, δήλώσε ότι: «Μου έχουν πάρει τον αέρα τα παιδιά μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προσπαθώ να είμαι κοντά τους σε ό,τι επιλέγουν να κάνουν».

H Αγγελική Ηλιάδη με το γιο της, Μπάμπη Λαζαρίδη / Φωτογραφία: NDP

Ενώ για τη συμμετοχή του γιου της, Μπάμπη Λαζαρίδη στις auditions του διαγωνισμού μόδας GNTM, δήλωσε ότι: «Εννοείται ότι τον είδα, τον καμάρωσα. Ήμουν ενημερωμένη για την εξέλιξη από πριν, διότι οι οντισιόν έγιναν πολύ νωρίς το καλοκαίρι. Ήμουν ενημερωμένη για το πώς ένιωσε, πώς ήταν...».

«Κάποια στιγμή, λοιπόν, το συνειδητοποίησε και ο ίδιος ότι δεν ήταν όπως θα έπρεπε, όπως ξέρει εκείνος τον εαυτό του. Όλα καλά. Ένα "όχι" δεν σημαίνει κάτι και συνεχίζει να προσπαθεί να κάνει αυτό που του αρέσει. Ήθελα πάρα πολύ να είμαι δίπλα του εκείνη τη μέρα, αλλά δούλευα εκτός Αθηνών και δεν μπόρεσα να πάω. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω μαζί του. Όχι για να μπω στο πλατό, προς Θεού, για να είμαι εκεί σε μια ακρούλα να τον στηρίζω, ξέρεις, να του δώσω δύναμη. Δεν ήθελε, όμως, γιατί ίσως να θεωρούσε στο μυαλό του ότι θα υπήρχε μια περίπτωση να τον περάσουν οι κριτές λόγω εμού», συμπλήρωσε η Αγγελική Ηλιάδη.

Τέλος, η Αγγελική Ηλιάδη ρωτήθηκε για το αν λείπει από τη ζωή της ο έρωτας, με την ίδια να απαντά: «Δεν θα το έλεγα. Και επίσης αισθάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο τώρα σε αυτή την ηλικία που είμαι και μετά από όλα όσα έχω ζήσει, να φάω μια κεραμίδα ξαφνικά και να ερωτοχτυπηθώ».

Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης δοκίμασε τις δυνάμεις του στο GNTM, κάνοντας την εμφάνισή του στις auditions του διαγωνισμού μόδας. Με τη μητέρα του, τους δένει μία πολύ δυνατή σχέση, με την Αγγελική Ηλιάδη να βρίσκεται πάντα στο πλευρό του γιου της.

Ο νεαρός έχει μιλήσει με αγάπη για την τραγουδίστρια, την οποία θαυμάζει τόσο για την καλλιτεχνική της πορεία όσο και για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τα δύο παιδιά της.

Όπως έχει αποκαλύψει ο Μπάμπης Λαζαρίδης, όταν είπε για πρώτη φορά στη μητέρα του ότι θέλει να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, εκείνη πίστεψε ότι αστειευόταν, καθώς εκείνη την περίοδο ο ίδιος είχε αφοσιωθεί κυρίως στο ποδόσφαιρο.

«Η μητέρα μου στην αρχή νόμιζε ότι την κοροϊδεύω, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο και δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με το μόντελινγκ», είχε πει, εξηγώντας όμως στη συνέχεια, ότι όταν κατάλαβε ότι μιλούσε σοβαρά, τον στήριξε στην απόφασή του.