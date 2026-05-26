MasterChef: Ο Σταύρος Βαρθαλίτης κάνει «ποδαρικό» στην Πράσινη Εβδομάδα

Δείτε το νέο επεισόδιο απόψε, Τρίτη 26 Μαΐου 2026 στις 21:00

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πέτρος Ελευθεριάδης κέρδισε τη Δοκιμασία Αντιγραφής πιάτου και το Silver έπαθλο των 20.000 ευρώ.
  • Η Πράσινη Εβδομάδα ξεκινά με δοκιμασία Mystery Box, εστιάζοντας στη βιωσιμότητα και τη σωστή διαχείριση πρώτων υλών.
  • Η τελική δεκάδα του MasterChef 10 θα καθοριστεί στο τέλος της εβδομάδας, με τις δύο μπριγάδες να συγκρούονται.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef προσφέρει συνολικά πάνω από 160.000€ σε έπαθλα.
  • Ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει 100.000€, συμπεριλαμβανομένων 70.000€ σε χρηματικό έπαθλο.

Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 25/5) ολοκληρώθηκε η ιδιαίτερη Silver Εβδομάδα με μια απαιτητική Δοκιμασία Αντιγραφής πιάτου, ανάμεσα στον Πέτρο Ελευθεριάδη και τον Χρήστο Μουσιάρη. Νικητής αναδείχθηκε ο Πέτρος, ο οποίος κατέκτησε το φετινό Silver έπαθλο και το χρηματικό βραβείο των 20.000 ευρώ! Την εβδομάδα που πέρασε δεν υπήρξε αποχώρηση και έντεκα διαγωνιζόμενοι συνεχίζουν, έξι στην Κόκκινη μπριγάδα και πέντε στη Μπλε. 

Αυτή, όμως, είναι η τελευταία εβδομάδα κανονικής ροής του διαγωνισμού και η πιο καθοριστική μέχρι τώρα. Στο τέλος της θα μάθουμε την τελική δεκάδα του MasterChef 10.

Παράλληλα, θα διαμορφωθεί και η τελική σύνθεση των δύο μπριγάδων, Κόκκινης και Μπλε, που θα συγκρουστούν μαγειρικά με στόχο την απόλυτη επικράτηση. Από εδώ και πέρα, κάθε πιάτο, κάθε απόφαση, κάθε λεπτομέρεια θα μετρά περισσότερο από ποτέ.

Απόψε, Τρίτη 26 Μαΐου, η εβδομάδα ανοίγει με δοκιμασία Mystery Box. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα κερδίσει τη δοκιμασία και θα αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα, υποδεικνύοντας τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση της εβδομάδας.

Στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας τα κουτιά κρύβουν υλικά που παλαιότερα συχνά τα άφηναν στην άκρη ή τα πετούσαν. Η σύγχρονη γαστρονομία, όμως, παγκοσμίως, προσπαθεί να συμβάλει στην πράσινη βιωσιμότητα, στον σεβασμό στις πρώτες ύλες, στη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση των πόρων, στο zero waste και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό καλούνται να εφαρμόσουν απόψε τα μέλη των δυο μπριγάδων.

Καλεσμένος των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι ο νικητής του MasterChef 4, Σταύρος Βαρθαλίτης, ο οποίος βρέθηκε στην κουζίνα του MasterChef, αναζητώντας τη «μαγειρική του ωριμότητα», καταφέρνοντας να ξεχωρίσει για την αφοσίωση, το πάθος, τη στοχοπροσήλωση, αλλά και τη μοναδική προσωπικότητά του.

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στην αποψινή δοκιμασία και ποιος θα είναι ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση της εβδομάδας;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να εντυπωσιάσει με τα πιάτα της τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο και να κατακτήσει την πολύτιμη νίκη;

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

