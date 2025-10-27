Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»

Η συνέντευξη που έδωσε στο Buongiorno

Ο Θανάσης Λάλας μίλησε ανοιχτά για τη ζωή, την τέχνη και τη σημαντική σχέση που είχε με τη Χρύσα Ρώπα, με την οποία υπήρξαν παντρεμένοι.

Ο δημοσιογράφος και εικαστικός αναφέρθηκε με λόγια συγκίνησης στη συμβολή της γνωστής ηθοποιού στη δημιουργική του πορεία, αποκαλύπτοντας πως εκείνη είχε “δει” από νωρίς το ταλέντο του στη ζωγραφική.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που είδαν, πρώτα πρώτα οι δικοί μου άνθρωποι, αυτή τη δίψα μου και μου την επέτρεψαν. Δηλαδή, ακόμα και άνθρωποι που μπορεί να μη μιλάω πια μαζί τους ή να είμαι μακριά τους, με βοήθησαν πάρα πολύ», δήλωσε αρχικά ο Θανάσης Λάλας στην εκπομπή Buongiorno.

Στη συνέχεια, έκανε μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στη Χρύσα Ρώπα, τονίζοντας πόσο σημαντική υπήρξε για εκείνον:

«Πριν ασχοληθώ με τη ζωγραφική, υπήρξε άνθρωπος στη ζωή μου που μου είπε ότι θα ζω κάποτε με τη ζωγραφική. Και της το οφείλω! Η Χρυσούλα ήταν… Μέχρι τα 45 μου χρόνια, όλες οι ερωτικές μου σχέσεις κάπου με πήγαιναν.

Με τη Χρύσα ήμασταν ένα πρωινό στο Παρίσι και εκεί το αισθάνθηκε και μου είπε αυτό το πράγμα. Και της το οφείλω. Της οφείλω πάρα πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι που αγαπιούνται, βλέπουν πράγματα ο ένας στον άλλον».

Ο γνωστός δημιουργός, που τα τελευταία χρόνια έχει αφιερωθεί στη ζωγραφική και στις εικαστικές τέχνες, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μιλώντας για την πρώην σύζυγό του. Όπως είπε, η Χρύσα Ρώπα υπήρξε για εκείνον πηγή έμπνευσης και ένας άνθρωπος που πίστεψε σε αυτόν πριν ακόμη ο ίδιος τολμήσει να το κάνει.

Ο Θανάσης Λάλας και η Χρύσα Ρώπα απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Κωνσταντίνο, στον οποίο έχουν τεράστια αδυναμία. Οι ίδιοι αποφάσισαν να τραβήξουν εδώ και πολλά χρόνια χωριστούς δρόμους.

Εκείνη είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Όλος ο κόσμος ήξερε ότι ήταν ένας άνθρωπος με παράλληλες ζωές, παράλληλες σχέσεις και ήμουν η τελευταία που το έμαθα. Υπήρχαν κάποιες ανακαλύψεις, αλλά εντάξει θα το δούμε, έλεγα».

Σε άλλο σημείο είχε πει: «Έβλεπα κάποιους να χωρίζουν, να μένουν φίλοι και εγώ ένιωθα φοβερές ενοχές. Γιατί εγώ δεν ήμουν καλά με τον πρώην μου. Εμείς δεν έχουμε καμιά επικοινωνία, καθόλου δεν επιθυμώ επικοινωνία μαζί του. Από τη ζωή μου βγάζω τους ανθρώπους που είναι χειριστικοί απέναντί μου. Είναι ένα είδος ασθένειας, λέγεται ναρκισσιστική διαταραχή. Κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι έπεσα σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Χειραγωγούσε το παιδί μου… Ήμουν σε μια φυλακή, σε ένα πράγμα που έπρεπε να σώσω τη σχέση με το παιδί μου. Εγώ ήμουν η τρελή».

Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»

Η Χρύσα Ρώπα με τον τότε σύζυγό της, Θανάση Λάλα, το 2006 /  NDP

Η γνωστή ηθοποιός είχε πει ακόμα: «Έχω κάνει μόνο έναν γάμο στη ζωή μου, δεν ήταν το όνειρό μου να παντρευτώ, το έκανα, επειδή έμεινα έγκυος. Το έκανα για να μην μείνει ανύπαντρος ο άνθρωπός μου. Υπήρξα πολλά χρόνια παντρεμένη με έναν δημοσιογράφο, με μια εξουσία, πράγμα που δεν είχα καταλάβει εγώ και τότε χτυπούσαν εμένα».

Θανάσης Λάλας για την πρώην σύζυγό του, Χρύσα Ρώπα: «Της οφείλω πάρα πολλά»

Η Χρύσα Ρώπα με το γιο της, Κωνσταντίνο Λάλα στο Ηρώδειο, το 2018/ NDP
