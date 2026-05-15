Ένα ιδιαίτερα δυναμικό αστρολογικά Σαββατοκύριακο ξεκινά, με τη νέα Σελήνη να διαμορφώνει έντονες αλλά και ευνοϊκές εξελίξεις για πολλά ζώδια, όπως ανέλυσε η Άση Μπήλιου μέσα από την εκπομπή Breakfast@Star.

Η νέα Σελήνη πραγματοποιείται στο ζώδιο του Ταύρου, φέρνοντας νέα ξεκινήματα σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, τα οικονομικά και τις σταθερές της ζωής μας. Παράλληλα, σχηματίζει εξάγωνο με τον Δία, μια όψη που ενισχύει την αισιοδοξία, τις ευκαιρίες και τις θετικές εξελίξεις, ειδικά για όσους είναι έτοιμοι να κάνουν πρακτικά βήματα μπροστά.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Η αστρολόγος σημείωσε πως, αν και θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε ακριβώς τους ωροσκόπους όλων των εμπλεκομένων σε κάθε περίσταση, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια, καθώς απαιτείται η ακριβής ώρα γέννησης. Έτσι, η ανάλυση γίνεται με βάση τα γενικά ζώδια και τις πλανητικές επιρροές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις επερχόμενες αστρολογικές αλλαγές της εβδομάδας. Την Κυριακή, ο Ερμής περνά στους Διδύμους, μια θέση που ευνοεί την επικοινωνία, τις μετακινήσεις και την πνευματική εγρήγορση.

Επιπλέον, όπως τόνισε, η έξοδος του Άρη από τον Κριό την επόμενη εβδομάδα φέρνει ανακούφιση για Κριούς, Ζυγούς, Καρκίνους και Αιγόκερους, οι οποίοι θα αισθανθούν ότι μειώνεται η πίεση των τελευταίων εβδομάδων. Αντίθετα, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι μπαίνουν σε μια πιο απαιτητική φάση, με περισσότερη δράση και υποχρεώσεις.

Η Άση Μπήλιου προανήγγειλε ότι θα αναλυθούν εκτενέστερα οι αλλαγές στο πλανητικό σκηνικό και το πώς επηρεάζουν κάθε ζώδιο ξεχωριστά, καθώς η νέα εβδομάδα φέρνει σημαντικές μετακινήσεις πλανητών που επηρεάζουν συνολικά τα περισσότερα ζώδια.

Η νέα Σελήνη και οι επόμενες πλανητικές μετακινήσεις δημιουργούν, όπως τόνισε, ένα διάστημα αλλαγών και ευκαιριών, όπου η προσαρμοστικότητα θα παίξει καθοριστικό ρόλο για όλους.

