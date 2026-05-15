Χωρίς αιτήσεις το νέο Market Pass

Πληροφορίες για το πώς θα πιστώνεται το Market Pass στους δικαιούχους

Το νέο πρόγραμμα Market Pass 2026 αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, ενώ η πρώτη πληρωμή προς τους δικαιούχους τοποθετείται χρονικά στα τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Στους βασικούς δικαιούχους του νέου κύκλου ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνονται νοικοκυριά που λαμβάνουν ή έλαβαν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ) από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, είτε σε συνεχή είτε σε διακοπτόμενη βάση. Παράλληλα, στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία, καθώς και πολίτες με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα που καλύπτουν τα κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια.

Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα απαραίτητα στοιχεία θα αντλούνται από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων κοινωνικών παροχών.

 

