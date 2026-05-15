Έντονη συζήτηση έχει ανοίξει γύρω από τα προγνωστικά της Eurovision 2026, με τις αποδόσεις να αλλάζουν συνεχώς και τις χώρες να ανεβαίνουν ή να πέφτουν καθημερινά στα στοιχήματα.

Ο Γιώργος Μιχαήλ σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην άνοδο της Αυστραλία, αλλά και στη θέση της Ελλάδα, η οποία παραμένει μέσα στη μάχη της 5άδας.

Ανατροπή στα στοιχήματα – Άνοδος για Αυστραλία

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος INFE Greece, Γιώργος Μιχαήλ, η Αυστραλία κατάφερε να περάσει πάνω από την Ελλάδα στα στοιχήματα, προκαλώντας αίσθηση στους fans του διαγωνισμού.

«Συγγνώμη λίγο. Δεν είναι ότι έσκισε. Είναι ότι για τη χώρα που συζητάμε τώρα, την Αυστραλία, είναι και η χώρα που μας πέρασε στα στοιχήματα. Η Αυστραλία χθες πέρασε πάνω από την Ελλάδα. Βλέπουμε εδώ τα στοιχήματα, η Αυστραλία είναι στο 15% και η Ελλάδα στο 10%», πρόσθεσε η Ελένη Χατζίδου.

Η αλλαγή αυτή δείχνει πόσο ρευστή παραμένει η κατάσταση, με τις αποδόσεις να μεταβάλλονται ακόμη και μέσα σε λίγες ώρες, ανάλογα με τις εμφανίσεις και την ανταπόκριση του κοινού.

«Ανομοιόμορφος διαγωνισμός» και σχόλια για τα τραγούδια

Η Ελένη Χατζίδου σχολίασε επίσης ότι η σύγκριση των τραγουδιών είναι δύσκολη, καθώς όπως είπε πρόκειται για εντελώς διαφορετικά μουσικά στυλ: «Έχεις να συγκρίνεις τώρα ανόμοια πράγματα. Έτσι είναι η Eurovision, αλλά είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους».

Delta Goodrem

Εντυπώσεις από τις συμμετοχές

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Μιχαήλ αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες χώρες που ξεχώρισαν για εκείνον, κάνοντας ειδική μνεία στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Για τη Ρουμανία σημείωσε ότι του άρεσε ιδιαίτερα η σκηνική προσέγγιση και η φωνή της ερμηνεύτριας, τονίζοντας πως το performance έχει θεατρικά στοιχεία και έντονη παρουσία.

Αντιδράσεις και συζητήσεις για τραγούδια

Τέλος, ο ίδιος αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για ορισμένες συμμετοχές, επισημαίνοντας πως η ερμηνεύτρια της Ρουμανίας χρειάστηκε να εξηγήσει το νόημα των στίχων, καθώς έχουν παρερμηνευτεί από το κοινό.

Η Eurovision 2026 δείχνει ήδη να εξελίσσεται σε μία από τις πιο απρόβλεπτες διοργανώσεις των τελευταίων ετών, με τα στοιχήματα και τις προβλέψεις να αλλάζουν συνεχώς.

