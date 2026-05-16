Zeekr: Με παρουσία και στη Θεσσαλονίκη

Που μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα της μάρκας

Η GEO Mobility Hellas επεκτείνει δυναμικά το δίκτυο της Zeekr σε κομβικές περιοχές της χώρας, ενισχύοντας τη στρατηγική και μακροπρόθεσμη παρουσία της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Με επένδυση σε σύγχρονες υποδομές και εμπειρίες υψηλού επιπέδου, η Zeekr συνεχίζει να αναβαθμίζει την επαφή του Ελληνικού κοινού με τη νέα εποχή της premium high-tech ηλεκτροκίνησης.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του δικτύου της, η GEO Mobility Hellas ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου εκθεσιακού χώρου Zeekr στη Θεσσαλονίκη, στο 9ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στην Πυλαία. Η Θεσσαλονίκη, ως μητροπολιτικό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα, σύγχρονο αστικό χαρακτήρα και διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για νέες τεχνολογίες και βιώσιμες μορφές μετακίνησης, αποτελεί στρατηγικής σημασίας σημείο για την ανάπτυξη της μάρκας στην Ελλάδα. 

Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μοντέλα της εταιρείας, να ενημερωθούν για τις πρωτοποριακές λύσεις ηλεκτροκίνησης και να απολαύσουν μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και φιλοξενίας. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να δουν αλλά και να οδηγήσουν ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων της μάρκας, συμπεριλαμβανομένων των Zeekr 001, Zeekr X και Zeekr 7X, ανακαλύπτοντας από πρώτο χέρι τις τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας του νέου εκθεσιακού χώρου, οι πελάτες της Zeekr στη Θεσσαλονίκη θα απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες After Sales στην Γιαννίρης Automobilty, επίσης με έδρα στο 9ο χλμ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στην Πυλαία.


 

