Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν τρεις οικισμοί - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει η φωτιά στην περιοχή Άλσος της Αχαΐας, που μαίνεται σε δασική έκταση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν, ενώ με σχετικό μήνυμα του 112 εκκενώθηκαν τρεις οικισμοί.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Άλσος Αχαΐας και επιχειρούν 120 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 38 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυροσβεση έχουν διατεθεί 6 Α/Φ και 5 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες…

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 120 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 38 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό τους. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

🔥Μεγάλη #Πυρκαγία σε δασική έκταση στο Άλσος Αχαΐας - 🔥⚠️Εκκενώνονται ο οικισμοί Μερτίδι και Λάκκα pic.twitter.com/gp0O3gCrWL

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάκκα #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Κρήνη και #Γρηγόρης



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice