Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν τρεις οικισμοί - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Επιχειρούν 6 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Μεγάλες διαστάσεις παίρνει η φωτιά στην περιοχή Άλσος της Αχαΐας, που μαίνεται σε δασική έκταση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν, ενώ με σχετικό μήνυμα του 112 εκκενώθηκαν τρεις οικισμοί. 

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 120 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 38 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό τους. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώνονται οι οικισμοί Μερτίδι, Λάκκα και Τούμπα

ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
 |
ΑΧΑΙΑ
