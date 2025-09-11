Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώθηκαν τρεις οικισμοί - Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει η φωτιά στην περιοχή Άλσος της Αχαΐας, που μαίνεται σε δασική έκταση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν, ενώ με σχετικό μήνυμα του 112 εκκενώθηκαν τρεις οικισμοί.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Άλσος Αχαΐας και επιχειρούν 120 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 38 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυροσβεση έχουν διατεθεί 6 Α/Φ και 5 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες…— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025
Συγκεκριμένα, επιχειρούν 120 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 38 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα για τον συντονισμό τους. Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.
🔥Μεγάλη #Πυρκαγία σε δασική έκταση στο Άλσος Αχαΐας -— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) September 11, 2025
🔥⚠️Εκκενώνονται ο οικισμοί Μερτίδι και Λάκκα pic.twitter.com/gp0O3gCrWL
Φωτιά στην Αχαΐα: Εκκενώνονται οι οικισμοί Μερτίδι, Λάκκα και Τούμπα
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάκκα #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Κρήνη και #Γρηγόρης
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τούμπα #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Κρήνη
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025
🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μερτίδι #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Αίγιο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice