Φωτιά στα Γρεβενά: Ήχησε το 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
έκτακτο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 29/8 στα Γρεβενά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα, στις φλόγες τυλίχθηκε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Κοσμά.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ

Λίγο αργότερα, εστάλη στους κατοίκους της περιοχής και μήνυμα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα. 

 

