Φωτιά στα Γρεβενά: Ήχησε το 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 29/8 στα Γρεβενά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα, στις φλόγες τυλίχθηκε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Κοσμά.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025
Λίγο αργότερα, εστάλη στους κατοίκους της περιοχής και μήνυμα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 29, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άνω_Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV
@hellenicpolice
