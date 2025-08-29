Φωτιά στα Γρεβενά: Ήχησε το 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 29/8 στα Γρεβενά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα, στις φλόγες τυλίχθηκε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Κοσμά.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ

