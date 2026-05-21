«Να έχω κάτι για τα γεράματά μου»: Τι λέει ο αναισθησιολόγος που πιάστηκε στα πράσα να ζητά "φακελάκι" / MEGA

Σάλο έχει προκαλέσει η υπόθεση αναισθησιολόγου που κατηγορείται ότι ζήτησε «φακελάκι» προκειμένου να προχωρήσει σε χειρουργική επέμβαση ασθενούς, με τις αποκαλύψεις γύρω από τη συμπεριφορά του να προκαλούν οργή και έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο γιατρός φέρεται να απαίτησε χρηματικό ποσό από συγγενείς ασθενούς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι χωρίς την καταβολή των χρημάτων η διαδικασία δεν θα προχωρούσε άμεσα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις που αποδίδονται στον αναισθησιολόγο, καθώς φέρεται να είπε: «Να έχω κάτι για τα γεράματά μου», επιχειρώντας να δικαιολογήσει τα χρήματα που ζήτησε. Η συγκεκριμένη φράση προκάλεσε κύμα αγανάκτησης, αφού θεωρήθηκε προκλητική και προσβλητική.

«Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω», ήταν ολόκληρη η δήλωσή του.

Ο ίδιος αποκάλυψε, παράλληλα, ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 82% μετά από απόφαση του ΚΕΠΑ.

Πώς ήρθε στο φως η υπόθεση του αναισθησιολόγου με το φακελάκι

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία που έγινε στις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζητήθηκαν τα χρήματα. Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν πως αισθάνθηκαν πίεση και φόβο, θεωρώντας ότι η πορεία της επέμβασης θα εξαρτιόταν από την ικανοποίηση του αιτήματος του γιατρού. Παράλληλα, εξετάζεται εάν υπήρξαν και άλλα παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν.

Το θέμα επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα φαινόμενα διαφθοράς στον χώρο της δημόσιας υγείας που εξακολουθούν να απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη. Δεν είναι λίγες οι φορές που ασθενείς ή συγγενείς έχουν καταγγείλει ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με έμμεσες ή άμεσες απαιτήσεις χρημάτων, προκειμένου να επισπευθούν ιατρικές πράξεις ή χειρουργεία.

Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου επισημαίνουν ότι τέτοιες πρακτικές δεν εκφράζουν τη μεγάλη πλειονότητα των γιατρών, οι οποίοι εργάζονται με επαγγελματισμό και αφοσίωση μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Τονίζουν, ωστόσο, πως κάθε καταγγελία πρέπει να διερευνάται σε βάθος και όσοι αποδεικνύεται ότι παρανομούν να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.