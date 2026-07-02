Έφυγε από τη ζωή η Τζένη Ζαχαροπούλου/ βίντεο από Αλήθειες με τη Ζήνα

Σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι η ηθοποιός Άννα Φόνσου καθώς έφυγε από τη ζωή η συνάδελφός της και φίλη της επί δεκαετίας, η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου.

Η Άννα η οποία ανέφερε σε ανάρτησή της στα social media πως η ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε μέσα από τις ελληνικές ταινίες: Σ’ αγαπώ, Ορατότης 0, Ένα αστείο Κορίτσι, Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα και άλλες πολλές τη βοήθησε πριν από πολλά χρόνια να δημιουργήσει το Σπίτι του Ηθοποιού, μέρος που έχει βοηθήσει πολλούς ηθοποιούς να ζήσουν αξιοπρεπώς εξασφαλίζοντάς τους φαγητό και στέγη.

«Αγαπημένη μου φίλη Τζένη από την πρώτη στιγμή ήσουν κοντά μου στο μακρύ και δύσκολο αγώνα για το σπίτι του ηθοποιού. Πάντα μαζί να μου δίνεις κουράγιο όταν απελπιζόμουν. Και τώρα; Έφυγες και εσύ αφήνοντας την αγκαλιά μου πιο άδεια από ποτέ. Μας λείπεις. Πονάμε πολύ. Η απουσία σου πληγή στην καρδιά μας. Καλό σου ταξίδι Τζενούλα μας» ανέφερε σε ανάρτησή της η δημοφιλής ηθοποιός.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου είχε παίξει δίπλα στην Αλίκη στην ταινία "Ένα αστείο κορίτσι" / φωτογραφία από NDP, / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Άννα και η Τζένη έπαιξαν μαζί στην κινηματογραφική παραγωγή Οργή το 1962.

Η Άννα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο ενώ η Τζένη μικρότερο. Πρόκειται για ένα Κοινωνικό δράμα σε σενάριο Νίκου Φώσκολου. Μαζί τους έπαιξε και ο Νίκος Κούρκουλος.

Tζένη Ζαχαροπούλου/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Οι δύο γυναίκες έπαιξαν μαζί και στο θέατροσε σπουδαίες θεατρικές δουλειές, όπως σε παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας στο Ηρώδειο.