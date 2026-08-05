Τι είχε πει η τραγουδίστρια για τον Νίκο Συρίγο σε συνέντευξή της στο Happy Day

Τις διακοπές τους στις Κυκλάδες κάνουν ο Νίκος Συρίγος και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Το ζευγάρι φέτος το καλοκαίρι επέλεξε τη Μύκονο που είναι και ο τόπος καταγωγής του μπαμπά της Ελεωνόρας, Γιάννη Ζουγανέλη. Ελεωνόρα και Νίκος έμειναν στο ιδιόκτητο σπίτι του ηθοποιού απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Έκαναν βόλτες στα σοκάκια και απόλαυσαν τις Μυκονιάτικες λιχουδιές.

Eλεωνόρα Ζουγανέλη με τη βέσπα της



Το ζευγάρι πήγε και στην Άνδρο την οποία επισκέπτεται κάθε χρόνο. Εκεί μάλιστα η Ελεωνόρα έκανε βόλτες με τη βέσπα της στη Χώρα και απόλαυσε το καφεδάκι της στο Μπατσί. Και ο Νίκος όμως χαλάρωσε μετά από μία απαιτητική τηλεοπτική σεζόν και ψάρεψε στις παραλίες του νησιού. Αμφότεροι μοιράστηκαν φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media.

To ζευγάρι είναι μαζί περίπου τρία χρόνια και ενώ τον πρώτο καιρό απέφευγαν να μιλήσουν για τη σχέση τους τον τελευταίο καιρό το κάνουν ανοιχτά.



Τον περασμένο χειμώνα η δημοφιλής τραγουδίστρια αποκάλυψε στην εκπομπή Happy Day τι είναι αυτό που τους κρατάει μαζί και τόσο αγαπημένους.



«Με τον Νίκο Συρίγο μας κρατάει μαζί το ότι έχουμε πράγματα να ανακαλύψουμε ο ένας στον άλλον, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Προφανώς σε γοητεύει κάτι, υπάρχει μία εξέλιξη. Δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή, γιατί λέγεται “προσωπική”. Δεν είναι ωραίο να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων, υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που μας περιβάλλει, δεν είμαστε μόνοι μας, άλλοι έχουν παιδιά.

Γιατί πρέπει να γκουγκλάρει κάποιος το όνομά μου και να διαβάζει δίπλα έναν κατάλογο; Το βρίσκω λίγο άκομψο. Τα συναισθήματά μου τα δίνω απλόχερα εκεί που γουστάρω» είχε δηλώσει η τραγουδίστρια.

Ο Νίκος Συρίγος/ φωτογραφία από Instagram

Και ο Νίκος Συρίγος όμως, σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, ανέφερε πως από την πρώτη μέρα που αντίκρυσε την Ελεωνόρα, κατάλαβε πως αυτή η σύνδεση θα ξεπερνούσε τη φιλία.

:«Με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει ανάμεσά μας μια σύνδεση που ξεπερνά τη φιλική. Νομίζω ότι οι άνθρωποι γεννιούνται έχοντας έναν προορισμό στη ζωή, να βρουν το άλλο τους μισό. Και ελπίζω να είναι η Ελεωνόρα το άλλο μου μισό για πάντα. Αυτό θέλω. Είναι ευλογία μεγάλη».



