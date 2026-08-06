Μυστράς: «Δεν ήταν οικονομικός ο λόγος που κράτησε τον νεκρό πατέρα του»

Ο 55χρονος δεν είχε καλές σχέσεις με την αδελφή του

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Ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για την υπόθεση με τον 55χρονο από τον Μυστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε επί περισσότερα από δυόμισι χρόνια τη σορό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύκτη, συνεχίζοντας παράλληλα να εισπράττει τη σύνταξή του.

Μυστράς: Πινακίδες, αλυσίδες και κάμερες στο ξενοδοχείο του 55χρονου

Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι πως, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο 55χρονος φέρεται να είχε καταφέρει να παραπλανήσει μέχρι και την ίδια του την αδελφή, κρατώντας την μακριά από το ξενοδοχείο όπου έκρυβε τη σορό του πατέρα τους.

O 55χρονος που κρατούσε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μυστρά - laconiatv.gr

O 55χρονος που κρατούσε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη στον Μυστρά - laconiatv.gr

Η κατάθεσή της ήταν άλλωστε αυτή που οδήγησε στην αποκάλυψη της μακάβριας αλήθειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 90χρονο πατέρα του, ο 55χρονος φέρεται αρχικά να ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν στην Αθήνα μαζί με οικιακή βοηθό. Οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι που τους είχε υποδείξει ο 55χρονος, κι εκεί βρήκαν την αδελφή του, η οποία τους είπε ότι ο πατέρας της είχε μετακομίσει μόνιμα στον Μυστρά από το 2001. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια εδώ και αρκετά χρόνια δεν είχαν καλές σχέσεις, καθώς διαφωνούσαν για τον τρόπο φροντίδας των ηλικιωμένων γονιών τους. Ο 55χρονος από το 2016 είχε αναλάβει αποκλειστικά την φροντίδα των δύο ηλικιωμένων και απαγόρευε στην αδελφή του να πάει να τους δει, ακόμα κι όταν επισκεπτόταν την περιοχή. 

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Μυστράς: «Δεν ήταν οικονομικό το κίνητρό του», λέει ο συνήγορός του

Τη δική του εκδοχή για την υπόθεση έδωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του 55χρονου, Άγις Κοκκορός, μιλώντας στο Mega.

O 55χρονος είχε παραπλανήσει ακόμα και την ίδια του την αδελφή - laconiatv.gr

O 55χρονος είχε παραπλανήσει ακόμα και την ίδια του την αδελφή - laconiatv.gr

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι ο πελάτης του αγαπούσε υπερβολικά τους γονείς του και απέδωσε την πράξη του σε ψυχολογικούς λόγους.

Μυστράς: Κρατούσε για χρόνια τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη ξενοδοχείου

«Αυτή η παθολογική του αγάπη εξηγεί πάρα πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την επιλογή του εντολέα του σε «ψυχολογικούς λόγους».

Παράλληλα σημείωσε ότι ο 55χρονος πλέον αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των πράξεών του.

«Τώρα αρχίζει και αντιλαμβάνεται την απαξία της πράξης του, ότι δηλαδή έπρεπε να του έχει δώσει μια πρέπουσα ταφή στον πατέρα του», είπε χαρακτηριστικά.

Η αδελφή του 55χρονου ήταν εκείνη που οδήγησε στην αποκάλυψη της μακάβριας αλήθειας - laconiatv.gr

Η αδελφή του 55χρονου ήταν εκείνη που οδήγησε στην αποκάλυψη της μακάβριας αλήθειας - laconiatv.gr

Ο κ. Κοκκορός διευκρίνισε ακόμη ότι δεν έχει λάβει ακόμη αντίγραφο της δικογραφίας, ωστόσο υποστήριξε πως ο πελάτης του ήταν μορφωμένος, διέθετε σημαντική περιουσία και πως «δεν ήταν χρηματικό το κίνητρό του» για όσα έκανε.

Μυστράς: Οι κατηγορίες και η ποινική διαδικασία

Ο συνήγορος ανέφερε επίσης ότι ο 55χρονος διώκεται για απάτη κατ' εξακολούθηση σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς – όπως εξήγησε– το συνολικό ποσό της σύνταξης, που φέρεται να εισπράχθηκε παράνομα, δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κατηγορούμενος δεν πρόκειται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον ανακριτή, αλλά θα απολογηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, ενώ μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος.

Η σορός του ηλικιωμένου βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου που άνηκε στον 55χρονο - notospress.gr

Η σορός του ηλικιωμένου βρέθηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου που άνηκε στον 55χρονο - notospress.gr

Σε ερώτηση για το γεγονός ότι το ξενοδοχείο ήταν περιφραγμένο με συρματοπλέγματα και παρακολουθούνταν από δεκάδες κάμερες, ο κ. Κοκκορός υποστήριξε πως στην περιοχή πολλά σπίτια διαθέτουν συστήματα επιτήρησης για λόγους ασφαλείας, αποφεύγοντας ωστόσο να επεκταθεί περισσότερο πριν μελετήσει τη δικογραφία.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ο άνδρας είχε δημιουργήσει ένα ιδιότυπο «φρούριο» γύρω από το ξενοδοχείο του. Περιμετρικά υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, συρματοπλέγματα, αλυσίδες και πινακίδες που προειδοποιούσαν τους περαστικούς να απομακρυνθούν, ενώ είχε τοποθετήσει κάμερες ακόμη και σε στύλους της ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή.

Ο 55χρονος είχε μετατρέψει το ξενοδοχείο του σε πραγματικό φρούριο - notospress.gr

Ο 55χρονος είχε μετατρέψει το ξενοδοχείο του σε πραγματικό φρούριο - notospress.gr

Οι κάτοικοι περιγράφουν έναν ιδιαίτερα απόμακρο άνθρωπο, γεγονός που είχε κινήσει υποψίες στην τοπική κοινωνία, καθώς ο ηλικιωμένος πατέρας του δεν είχε εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να φωτίσουν όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

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