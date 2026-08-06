Η Nissan σημειώνει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της τεχνολογίας e-POWER, καθώς το Nissan Qashqai, εξοπλισμένο με τη νέα γενιά του καινοτόμου υβριδικού συστήματος, κατέκτησε τίτλο Guinness World Records για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει Extended-Range Electric SUV χωρίς εξωτερική φόρτιση ή ανεφοδιασμό καυσίμου. Το Qashqai e-POWER διένυσε συνολικά 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες της τεχνολογίας e-POWER σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.



Μια διαδρομή ρεκόρ από τη Μπογκοτά έως τις ακτές της Καραϊβικής

Η διαδρομή πραγματοποιήθηκε στην Κολομβία, από τις 14 έως τις 17 Ιουλίου 2026, με αφετηρία τη Μπογκοτά και προορισμό τις ακτές της Καραϊβικής, δοκιμάζοντας τις δυνατότητες του Qashqai e-POWER σε διαφορετικές συνθήκες δρόμου, κυκλοφορίας και οδήγησης.Κάθε στάδιο της διαδρομής παρακολουθήθηκε και επαληθεύτηκε από τους κριτές του Guinness World Records, οι οποίοι πιστοποίησαν το ρεκόρ μετά από λεπτομερή διαδικασία αξιολόγησης. Η νέα αυτή διάκριση αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα στην παγκόσμια πορεία της τεχνολογίας e-POWER της Nissan. Μετά τις επιτυχημένες δοκιμές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Τασμανία, το νέο ρεκόρ επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την εντυπωσιακή αυτονομία που προσφέρει η τεχνολογία e-POWER σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.



Τεχνολογία e-POWER: ηλεκτρική οδήγηση χωρίς φόρτιση

Σε αντίθεση με τα συμβατικά υβριδικά συστήματα, στο σύστημα e-POWER οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας την άμεση απόκριση, την ομαλή επιτάχυνση και την εκλεπτυσμένη αίσθηση ενός ηλεκτρικού οχήματος. Ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για τον ηλεκτροκινητήρα, απαλλάσσοντας τον οδηγό από την ανάγκη φόρτισης στην πρίζα.

Η νέα γενιά e-POWER διαθέτει το αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης 5-σε-1 της Nissan, το οποίο ενσωματώνει βασικά εξαρτήματα, όπως τον ηλεκτροκινητήρα, τη γεννήτρια, τον μετατροπέα, τον ενισχυτή και τον μειωτή, σε ένα συμπαγές, ελαφρύ και ιδιαίτερα αποδοτικό σύνολο. Σε συνδυασμό με το σύστημα αναγεννητικής πέδησης, επιτυγχάνεται βέλτιστη διαχείριση ενέργειας, μεγιστοποιώντας την απόδοση του συστήματος, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην οδηγική απόλαυση.

Σήμερα, η τεχνολογία e-POWER διατίθεται στην ελληνική αγορά, προσφέροντας μια νέα προσέγγιση στην πλέον σύγχρονη εκδοχή των υβριδικών συστημάτων, κατά την μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Το ρεκόρ αυτό ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευση της Nissan για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που φέρνουν τα οφέλη της ηλεκτρικής οδήγησης πιο κοντά σε περισσότερους οδηγούς και επιταχύνουν την πορεία της προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.