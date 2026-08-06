Με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις να συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς και το καλοκαίρι, η Δανάη Παππά αναζητούσε μια διέξοδο από την καθημερινότητά της.

Σε ένα διάλειμμα από τις θεατρικές της παραστάσεις, η γοητευτική ηθοποιός βρέθηκε στην Εύβοια για πολύτιμες ανάσες δροσιάς και στιγμές χαλάρωσης.

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, η ίδια πραγματοποίησε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Η ανάρτηση της Δανάης Παππά

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, εμφανίζεται με φόντο τη θάλασσα να χαμογελάει στην κάμερα, φορώντας ένα λευκό πουκάμισο και μία μακριά φούστα.

«Κανένα πρέπει, μόνο τζιτζίκια», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Από τη συμμετοχή της στο «Τατουάζ» του Ανδρέα Γεωργίου μέχρι σήμερα, η Δανάη Παππά έχει αδιάλειπτη παρουσία στα τηλεοπτικά δρώμενα. Τη φετινή σεζόν πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του Alpha με τίτλο «Μια Γυναίκα». Μάλιστα, για τις ανάγκες των γυρισμάτων χρειάστηκε να ταξιδέψει στη Φολέγανδρο.

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