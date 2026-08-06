Η Δανάη Παππά κάνει διακοπές στην Εύβοια, χωρίς κανένα... «πρέπει»!

Οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram η ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.08.26 , 10:33 Μάλια: Βούτηξε για να σώσει τη φίλη της και πνίγηκε μπροστά στα παιδιά της
06.08.26 , 10:06 Η Δανάη Παππά κάνει διακοπές στην Εύβοια, χωρίς κανένα... «πρέπει»!
06.08.26 , 10:00 Eύκολη νηστίσιμη συνταγή για γαριδομακαρονάδα με λευκή σάλτσα
06.08.26 , 09:56 Η Ελένη Μενεγάκη στο Φισκάρδο! Το look και η βεντάλια που δεν αποχωρίστηκε
06.08.26 , 09:17 Λιάγκας - Αντωνά: Φωτογραφίες από τις glam διακοπές τους στη Μύκονο
06.08.26 , 09:13 Σάκης Ρουβάς: Άφησε τη σκηνή και φόρεσε στολή μελισσοκόμου στην Κύθνο
06.08.26 , 09:09 Nissan Qashqai  e-POWER: Ρεκόρ Guinness για την αυτονομία του
06.08.26 , 09:07 Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Τα πρώτα μου γενέθλια που δεν θα με πάρεις τηλέφωνο»
06.08.26 , 09:03 Μαρία Κάλλας: Όταν η ντίβα της όπερας μίλησε σπαστά ελληνικά στο ραδιόφωνο
06.08.26 , 08:58 Τι είναι το «πολωμένο μελτέμι», που τροφοδότησε τις φωτιές σε Αττικοβοιωτία
06.08.26 , 08:35 Μυστράς: «Δεν ήταν οικονομικός ο λόγος που κράτησε τον νεκρό πατέρα του»
06.08.26 , 08:17 Κατερίνα Καινούργιου: «Γίναμε 4 μηνών» – Η ανάρτηση για τη μικρή Ξένια
06.08.26 , 07:51 Κυψέλη: Ληστεία ή ερωτική απόρριψη εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για τη δολοφονία
06.08.26 , 07:50 Θεοδωρίδου: «Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου» – Το βίντεο που έγινε viral
06.08.26 , 07:29 Φωτιά τώρα στη Σητεία - Ήχησε το 112
Λιάγκας - Αντωνά: Φωτογραφίες από τις glam διακοπές τους στη Μύκονο
Άριελ Κωνσταντινίδη: «Αντιμετωπίζουν τον Γιάννη Παπαμιχαήλ ως "Γιαννάκη"»
Σαμοθράκη: «Μαμά νόμιζες ότι δε θα σε ξαναδώ;» -Τα πρώτα λόγια του 22χρονου
Κατερίνα Καινούργιου: «Γίναμε 4 μηνών» – Η ανάρτηση για τη μικρή Ξένια
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Η Ελένη Μενεγάκη στο Φισκάρδο! Το look και η βεντάλια που δεν αποχωρίστηκε
Viva l'amore! Επώνυμες Ελληνίδες που ερωτεύθηκαν Ιταλούς
Αλεξάνδρα Νίκα: Η... χρυσή ώρα στο σκάφος με την καλύτερη παρέα!
Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Έλληνας χειριστής που σκοτώθηκε
Ευρυδίκη Βαλαβάνη για Γρηγόρη Μόργκαν: «Oνειρευόμουν έναν άντρα σαν εσένα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Παππά κάνει διακοπές στην Εύβοια για χαλάρωση από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
  • Ανάρτησε φωτογραφίες από την περιοχή των Αγίων Αποστόλων στο Instagram, χαμογελώντας με φόντο τη θάλασσα.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης ανέφερε: «Κανένα πρέπει, μόνο τζιτζίκια».
  • Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά «Μια Γυναίκα» του Alpha.
  • Έχει αδιάλειπτη παρουσία στα τηλεοπτικά δρώμενα από τη συμμετοχή της στο «Τατουάζ».

Με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις να συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς και το καλοκαίρι, η Δανάη Παππά αναζητούσε μια διέξοδο από την καθημερινότητά της.

Δανάη Παππά: «Κόλαση» οι πρόβες της - Ο ξέφρενος χορός της ηθοποιού

Σε ένα διάλειμμα από τις θεατρικές της παραστάσεις, η γοητευτική ηθοποιός βρέθηκε στην Εύβοια για πολύτιμες ανάσες δροσιάς και στιγμές χαλάρωσης.

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, η ίδια πραγματοποίησε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

 

Η ανάρτηση της Δανάης Παππά

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, εμφανίζεται με φόντο τη θάλασσα να χαμογελάει στην κάμερα, φορώντας ένα λευκό πουκάμισο και μία μακριά φούστα.

«Κανένα πρέπει, μόνο τζιτζίκια», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Από τη συμμετοχή της στο «Τατουάζ» του Ανδρέα Γεωργίου μέχρι σήμερα, η Δανάη Παππά έχει αδιάλειπτη παρουσία στα τηλεοπτικά δρώμενα. Τη φετινή σεζόν πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του Alpha με τίτλο «Μια Γυναίκα». Μάλιστα, για τις ανάγκες των γυρισμάτων χρειάστηκε να ταξιδέψει στη Φολέγανδρο.

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΠΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελένη Μενεγάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ελένη Μενεγάκη στο Φισκάρδο! Το look και η βεντάλια που δεν αποχωρίστηκε
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά
Celebrities & Gossip Νεα
Λιάγκας - Αντωνά: Φωτογραφίες από τις glam διακοπές τους στη Μύκονο
Σάκης Ρουβάς
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Ρουβάς: Άφησε τη σκηνή και φόρεσε στολή μελισσοκόμου στην Κύθνο
Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η τρυφερή Ανάρτηση Για Τον Μπαμπά Του
Celebrities & Gossip Νεα
Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Τα πρώτα μου γενέθλια που δεν θα με πάρεις τηλέφωνο»
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: «Γίναμε 4 μηνών» – Η ανάρτηση για τη μικρή Ξένια
Νατάσα Θεοδωρίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Θεοδωρίδου: «Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου» – Το βίντεο που έγινε viral
Άριελ Κωνσταντινίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Άριελ Κωνσταντινίδη: «Αντιμετωπίζουν τον Γιάννη Παπαμιχαήλ ως "Γιαννάκη"»
Μέγκαν Μαρκλ
Celebrities & Gossip Νεα
Η Μέγκαν Μαρκλ έγινε 45! Ο ξέφρενος χορός με τιάρα μέσα στο σπίτι της
Σίσσυ Χρηστίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: Πιο όμορφη και λαμπερή κι από το ηλιοβασίλεμα στα Χανιά!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top