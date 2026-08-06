Κηδεία Λάκη Χαλκιά: Συντετριμμένη η σύζυγός του στο τελευταίο «αντίο»

Δημοσία δαπάνη η κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη

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Λάκης Χαλκιάς: Ράκος η σύζυγός του στην κηδεία του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κηδεία του Λάκη Χαλκιά πραγματοποιείται σήμερα, 6 Αυγούστου, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Ο σπουδαίος ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.
  • Η κηδεία τελείται δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, με τη σορό του σε λαϊκό προσκύνημα.
  • Η σύζυγός του είναι συντετριμμένη και δέχεται τη συμπαράσταση της οικογένειας και φίλων.
  • Η οικογένεια ζητά αντί στεφάνων, οικονομική ενίσχυση για την ΕΛΕΠΑΠ.

Συγκίνηση και βαρύ πένθος επικρατεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και απλός κόσμος συγκεντρώνονται σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, για να πουν το ύστατο «χαίρε» στον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Λάκης Χαλκιάς: Δημοσία δαπάνη η κηδεία του - Πού και πότε θα γίνει

Το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά / NDP 

Το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά / NDP

Η κηδεία του μεγάλου ερμηνευτή θα τελεστεί δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, ενώ αυτή την ώρα η σορός του βρίσκεται σε λαϊκό προσκύνημα.  

Τραγική φιγούρα η αγαπημένη του σύζυγος, η οποία έφτασε στο κοιμητήριο εμφανώς καταβεβλημένη. Αδυνατώντας να πιστέψει την απώλεια του ανθρώπου της, βρίσκεται συμπαραστάτης δίπλα στα παιδιά τους και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, δεχόμενοι τη θερμή συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια όσων καταφθάνουν.

Κηδεία Λάκη Χαλκιά: Η σύζυγός του έφτασε πρώτη στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών / NDP

Κηδεία Λάκη Χαλκιά: Η σύζυγός του έφτασε πρώτη στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών / NDP

Κηδεία Λάκη Χαλκιά: Η σύζυγός του έφτασε πρώτη στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών / NDP

Στο σημείο αναμένονται πολλοί εκπρόσωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και εκατοντάδες πολίτες που θέλουν να αποχαιρετήσουν τη φωνή που σημάδεψε τη μουσική μας ιστορία για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Αντί για στεφάνια, η οικογένεια του εκλιπόντος απευθύνει έκκληση σε όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν οικονομικά την ΕΛΕΠΑΠ, στηρίζοντας το έργο της.

 

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