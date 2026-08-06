Νέα Υόρκη: «Τα παιδιά έχουν μια μικρή ίωση», έγραψε, πριν τα σκοτώσει

Το τελευταίο μήνυμα της μητέρας πριν τη δολοφονία των τεσσάρων παιδιών της

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Νέα Υόρκη: Το Τελευταίο Μήνυμα Πριν Τη Δολοφονία 4 Παιδιών
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 44χρονη Σάρα Μάιερς και η 64χρονη μητέρα της, Έιμι Στέντμαν, κατηγορούνται για τη δολοφονία των παιδιών της Σάρα στη Νέα Υόρκη.
  • Η Σάρα επικοινώνησε με τον πρώην σύζυγό της, Μπρέιντι Χάρμον, ζητώντας να αναβληθεί η διαδικτυακή συνομιλία με τα παιδιά, ισχυριζόμενη ότι είχαν ίωση.
  • Η αστυνομία διαπίστωσε ότι οι γυναίκες είχαν προγραμματίσει το έγκλημα από τις 5 Ιουνίου, προμηθευόμενες φάρμακα.
  • Βρέθηκαν σημειώματα που αποδίδονται στις γυναίκες, όπου αναλαμβάνουν την ευθύνη, ισχυριζόμενες ότι ήθελαν να προστατεύσουν τα παιδιά.
  • Ο Μπρέιντι Χάρμον δήλωσε ότι τα παιδιά του δεν ήταν πιόνια και ότι η πράξη τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί προστασία.

Μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Νέα Υόρκη. Η 44χρονη Σάρα Μάιερς και η 64χρονη μητέρα της, Έιμι Στέντμαν, κατηγορούνται ότι δολοφόνησαν τα παιδιά της πρώτης, πριν βάλουν τέλος στη ζωή τους μέσα στο διαμέρισμά τους.

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Ο πατέρας των παιδιών, Μπρέιντι Χάρμον, έδωσε στη δημοσιότητα το τελευταίο μήνυμα που έλαβε από την πρώην σύζυγό του, το οποίο, όπως εκτιμούν οι Αρχές, στάλθηκε ενώ τα παιδιά ήταν ήδη νεκρά.

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Τα τέσσερα αδελφάκια που τα σκότωσαν η μητέρα και η γιαγιά τους

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 10 Ιουνίου η Σάρα Μάιερς επικοινώνησε με τον πρώην σύζυγό της ζητώντας να μεταφερθεί η προγραμματισμένη διαδικτυακή συνομιλία του με τα παιδιά, ως μέρος της συμφωνίας τους μετά το διαζύγιο.

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«Τα παιδιά έχουν μια μικρή ίωση στο στομάχι και κάνουν εμετούς. Μπορούμε να μεταφέρουμε τη διαδικτυακή σας συνομιλία για αύριο στις 4 μ.μ., σε παρακαλώ;», έγραφε στο μήνυμά της. 

Ο Μπρέιντι Χάρμον, ο οποίος βρισκόταν στη Γιούτα και δε γνώριζε τι είχε συμβεί ανυποψίαστος δέχθηκε.

«Εντάξει, θα συνεχίσω να βάφω τότε. Ελπίζω να γίνουν σύντομα καλά», της απάντησε.

Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε η μητέρα των παιδιών στον πατέρα τους

Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε η μητέρα των παιδιών στον πατέρα τους

Την επόμενη ημέρα προσπάθησε ξανά να επικοινωνήσει με τη μητέρα των παιδιών.

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«Τα παιδιά είναι καλύτερα;», έγραψε σε νέο μήνυμα, ενώ η προγραμματισμένη βιντεοκλήση στις 16:02 δεν απαντήθηκε ποτέ.

Νέα Υόρκη: Προμελετημένο το έγκλημα

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μηκάνικβιλ, Μπιλ Ράμπιτ, δήλωσε ότι η Σάρα Μάιερς και η μητέρα της είχαν ξεκινήσει να οργανώνουν το σχέδιό τους τουλάχιστον από τις 5 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Έιμι Στέντμαν επισκέφθηκε αρκετά φαρμακεία και προμηθεύτηκε μεγάλες ποσότητες μη συνταγογραφούμενων υπνωτικών φαρμάκων, αλλά και φάρμακα που της είχαν δοθεί με ιατρική συνταγή.

Βρέθηκαν σημειώματα της μητέρας που έγραφε ότι σκότωσε τα παιδιά της για να τα προστατέψει από τον κακοποιητικό πατέρα τους

Βρέθηκαν σημειώματα της μητέρας που έγραφε ότι σκότωσε τα παιδιά της για να τα προστατέψει από τον κακοποιητικό πατέρα τους

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης μηνύματα μεταξύ των δύο γυναικών, στα οποία φέρεται να συζητούσαν λεπτομέρειες για την προμήθεια των ουσιών, τον τρόπο χορήγησής τους στα παιδιά, το σημείο όπου θα γίνονταν οι δολοφονίες, αλλά και πώς θα απέφευγαν να προκαλέσουν υποψίες.

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Την ίδια περίοδο, η Σάρα Μάιερς συνέχιζε να επικοινωνεί με τον πρώην σύζυγό της για την προγραμματισμένη δίμηνη παραμονή των παιδιών στη Γιούτα, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει την 1η Ιουλίου.

«Είμαστε εντάξει για το καλοκαίρι», του έγραψε σε μήνυμα στις 5 Ιουνίου. 

Το μήνυμα που έστειλε ο πατέρας των παιδιών στην πρώην σύζυγό του αναζητώντας τα παιδιά του

Το μήνυμα που έστειλε ο πατέρας των παιδιών στην πρώην σύζυγό του αναζητώντας τα παιδιά του

Σε επόμενα μηνύματα συζητούσαν τις ώρες των βιντεοκλήσεων, τα τηλεφωνήματα για τα γενέθλια των παιδιών, ενώ η Μάιερς ζήτησε από τον πρώην σύζυγό της να καταθέσει τη διατροφή προκειμένου να αγοράσει αθλητικά παπούτσια στα παιδιά.

Στις 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε βιντεοκλήση διάρκειας 17 λεπτών ανάμεσα στον πατέρα και τα παιδιά. Όπως δήλωσε αργότερα ο ίδιος, ήταν η τελευταία φορά που τα είδε ζωντανά.

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«Έμοιαζαν χαρούμενα παιδιά», ανέφερε συγκλονισμένος μετά τον εντοπισμό των σορών.

Μία ημέρα αργότερα, ο Μπρέιντι Χάρμον ζήτησε πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι κάθε παιδιού, θέλοντας να οργανώσει το καλοκαίρι που θα περνούσαν μαζί.

Παλιά οικογενειακή φωτογραφία των παιδιών με τους γονείς τους

Παλιά οικογενειακή φωτογραφία των παιδιών με τους γονείς τους

Στο μήνυμά του έγραφε:

«Θέλω να δημιουργήσουμε ευκαιρίες να περάσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί, να κάνουμε δραστηριότητες, να χαρούμε τη φύση, να δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις και να ξαναχτίσουμε τη σχέση μας ως οικογένεια».

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Παράλληλα, ζήτησε να του σταλούν οι ιατρικοί φάκελοι των παιδιών ώστε να μπορέσει να τα φροντίσει σωστά.

Η Σάρα Μάιερς απάντησε ότι θα συζητούσε με τα παιδιά για το τι ήθελαν να κάνουν το καλοκαίρι και την επόμενη ημέρα του έγραψε:

«Συγκεντρώνω όλα όσα ζήτησες ώστε όλοι να περάσουν όμορφα και με ασφάλεια».

Νέα Υόρκη: Τα σημειώματα που βρέθηκαν στο διαμέρισμα

Κατά την έρευνα στο σπίτι, οι αστυνομικοί εντόπισαν σημείωμα που αποδίδεται στην Έιμι Στέντμαν. Σε αυτό η γυναίκα φέρεται να αναλάμβανε την ευθύνη για όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι πίστευε πως μόνο με τον θάνατο των παιδιών θα μπορούσε να τα προστατεύσει από υποτιθέμενη κακοποίηση στη Γιούτα από τον πατέρα τους.

Βρέθηκαν επίσης επιστολές που εκτιμάται ότι γράφτηκαν από τη Σάρα Μάιερς. Αν και δεν έφεραν υπογραφή, η συντάκτρια αναφερόταν επανειλημμένα στα «μωρά μου», εξέφραζε οργή για το οικογενειακό δικαστήριο της Γιούτα και ισχυριζόταν ότι τόσο η ίδια όσο και τα παιδιά είχαν υποστεί κακοποίηση.

Οι Αρχές, ωστόσο, ξεκαθάρισαν ότι δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Ο Μπιλ Ράμπιτ τόνισε ότι οι δύο γυναίκες παρουσίαζαν τις πράξεις τους ως μια μορφή προστασίας.

«Ό,τι κι αν πίστευαν ότι δικαιολογούσε τις πράξεις τους, η εκ προμελέτης δολοφονία τεσσάρων παιδιών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί προστασία», δήλωσε.

Ο Μπρέιντι Χάρμον αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος του και δημοσιοποίησε τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξε με την πρώην σύζυγό του.

Σε δήλωσή του ανέφερε:

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό έγινε για να "σωθούν" τα παιδιά μου. Η μεγαλύτερη δυνατή βλάβη τους έγινε. Ήταν τρομοκρατημένα, προδόθηκαν και στερήθηκαν τη ζωή τους από τους ίδιους τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι θα τα προστάτευαν.

Τα παιδιά μου δεν ήταν πιόνια που έπρεπε να θυσιαστούν επειδή κάποιοι ένιωθαν ότι έχαναν τον έλεγχο. Ήταν τέσσερις υπέροχοι άνθρωποι, με προσωπικότητα, όνειρα, φόβους, γέλιο και μια ολόκληρη οικογένεια που περίμενε να τα αγαπήσει.

Πίστευα ότι ετοιμαζόμουν να υποδεχθώ τα παιδιά μου στο σπίτι».

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