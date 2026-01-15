Νιου Τζέρσεϊ: Μητέρα στραγγάλισε τους δύο γιους της

Μια οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν δύο αγόρια, ηλικίας πέντε κι επτά ετών βρέθηκαν δολοφονημένα μέσα στο σπίτι τους από την ίδια τους τη μητέρα.

Τα δύο αγόρια τα βρήκε νεκρά ο πατέρας τους, μέσα στο δωμάτιό τους, αφότου επέστρεψε στο σπίτι από τη δουλειά του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα παιδιά βρέθηκαν στραγγαλισμένα από την 35χρονη μητέρα τους, Priyatharsini Natarajan.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο και οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να επαναφέρουν τα παιδιά. Δυστυχώς όμως ήταν πολύ αργά και απλά διαπίστωσαν τον θάνατό τους.

Μάλιστα φέρεται να είχε αφήσει και σημείωμα, στο οποίο ομολογούσε ότι σχεδίαζε τη δολοφονία των γιων της και ότι θα έβαζε τέλος στη ζωή της.

Παρ’ όλ’ αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιο ήταν το κίνητρο της παιδοκτονίας.

Η μητέρα συνελήφθη και κατηγορείται για δύο αδικήματα πρώτου βαθμού δολοφονίας και τρίτου βαθμού κατοχής όπλου για παράνομο σκοπό.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα λιγότερο των τεσσάρων ετών, που μια μητέρα κατηγορήθηκε για τη δολοφονία των παιδιών της στο Χιλσμπορόου του Νιου Τζέρσεϊ.

Τον Νοέμβριο 2021 η 36χρονη Γιουχέι Τσου κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της επτάχρονης κόρης της και του μόλις δέκα μηνών γιου της μέσα στο αυτοκίνητό της.