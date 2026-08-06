Φωτιά στις φήμες που τους θέλουν να έχουν ήδη ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας (ή έστω να αντάλλαξαν όρκους αιωνίας πίστης) έβαλαν ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ!

Το ερωτευμένο ζευγάρι εθεάθη στο Παρίσι να φορά ασορτί βέρες στο αριστερό χέρι, πυροδοτώντας ένα όργιο φημών για μυστικό γάμο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και μπορεί οι ίδιοι να μην έχουν επιβεβαιώσει τίποτα ακόμα, όμως οι αποκαλύψεις για τα κοσμήματά τους «καίνε».

Μπράντλεϊ Κούπερ - Τζίτζι Χαντίντ: Η επίμαχη φωτογραφία που «φούντωσε» τις φήμες για κρυφό γάμο / Profimedia

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Page Six Style, τα δαχτυλίδια που φορούν δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για εντυπωσιακές βέρες από τον εμβληματικό γαλλικό οίκο Boucheron.

Η 31χρονη Gigi Hadid επέλεξε το μοντέλο Quatre Radiant Edition Wedding Band, φτιαγμένο από κίτρινο χρυσό και διακριτικά διαμάντια, η αξία του οποίου αγγίζει τα 6.450 δολάρια. Ο οίκος το περιγράφει ως «δήλωση αγάπης και στυλ».

Quatre Radiant Edition Wedding Band / Πηγή: Profimedia

Ο 51χρονος χολιγουντιανός σταρ φορά τη Godron Pink Gold Wedding Band, μια βέρα από ροζ χρυσό αξίας 2.120 δολαρίων. Το συγκεκριμένο σχέδιο συμβολίζει, σύμφωνα με τον οίκο, την «αιώνια ένωση δύο ανθρώπων».

Godron Pink Gold Wedding Band / Πηγή: Profimedia

Το γεγονός ότι και οι δύο διάλεξαν βέρες από την ίδια ακριβώς συλλογή κάνει τους πάντες να μιλούν για έναν κρυφό γάμο που έγινε υπό άκρα μυστικότητα.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο ηθοποιός ούτε το supermodel (αλλά ούτε και οι εκπρόσωποί τους) έχουν κάνει την παραμικρή δήλωση, αφήνοντας το Hollywood να αναρωτιέται!