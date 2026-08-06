Dacia: Πρωταγωνιστεί και στον στίβο

Το Dacia Sandero Stepway στον αγωνιστικό χώρο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου

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Αυτοκινητο
Dacia: Πρωταγωνιστεί και στον στίβο
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Η Dacia συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό, ως Επίσημος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, δίνοντας δυναμικό «παρών» στο «Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα», που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, το διήμερο 25-26 Ιουλίου 2026.
Στο πλαίσιο της χορηγικής της συνεργασίας με τον ΣΕΓΑΣ, η Dacia συμμετείχε στη μεγάλη αθλητική διοργάνωση τόσο με παρουσία στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στο Sponsors’ Village, όπου είχε την ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με τους χιλιάδες επισκέπτες και φίλους του στίβου.

Dacia: Πρωταγωνιστεί και στον στίβο

Τη Dacia εκπροσώπησε η εταιρεία «Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε.», μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas. Η εταιρεία, με έδρα στην Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, παρουσίασε στο περίπτερό της το νέο Dacia Duster, δίνοντας, παράλληλα, στους επισκέπτες την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σύγχρονη γκάμα της Dacia. Παράλληλα, στον αγωνιστικό χώρο, δίπλα στο ταρτάν του Πανθεσσαλικού Σταδίου, βρέθηκε το νέο Dacia Sandero Stepway. Το απόλυτο ευρωπαϊκό best seller, που λανσαρίστηκε πρόσφατα και στην ελληνική αγορά, διαθέτει ανανεωμένη φωτιστική ταυτότητα Dacia εμπρός και πίσω, νέο σύστημα πολυμέσων με δικτυωμένη πλοήγηση και οθόνη 10 ιντσών, έγχρωμο ψηφιακό πίνακα οργάνων, καθώς και αναβαθμισμένο επίπεδο εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας.

Dacia: Πρωταγωνιστεί και στον στίβο
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γκάμα κινητήρων του, στην οποία περιλαμβάνεται ο νέος turbo bi-fuel Eco-G 120, που λειτουργεί με βενζίνη και υγραέριο (LPG) και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (EDC). Η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει αυξημένη αυτονομία που φτάνει έως και τα 1.450 χιλιόμετρα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την πρακτικότητα και την οικονομία χρήσης του μοντέλου.

Dacia: Πρωταγωνιστεί και στον στίβο
Οι πρωταθλητές του «Stoiximan Πανελλήνιου Πρωταθλήματος»Το «Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα» αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά κορυφαίο αθλητικό γεγονός, συγκεντρώνοντας στον Βόλο τους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες του ελληνικού στίβου.Στην ομαδική βαθμολογία των ανδρών, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Παναθηναϊκός Α.Ο., ενώ στις γυναίκες πρώτευσε ο σύλλογος ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας.
 

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DACIA
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ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΛΟΥ
 |
DACIA SANDERO STEPWAY
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