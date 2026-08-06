Η Βελμάρ δίνει το Fiat 500 Hybrid από 18.990 ευρώ

Η Βελμάρ προσφέρει το νέο Fiat 500 Hybrid με τιμή από €18.990 και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για κορυφαία κάλυψη και απόλυτη σιγουριά. Η απόκτηση του πλέον εμβληματικού και στιλάτου αυτοκινήτου πόλης γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Το Fiat 500 Hybrid με το μοναδικό στιλ και την γοητεία του διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις με νέες προνομιακές τιμές που ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητά του.

Ευέλικτο, αποδοτικό και με 8 χρόνια (ή 120.000 χλμ.) εργοστασιακή εγγύηση, που μεταβιβάζεται, το Fiat 500 Hybrid ανταποκρίνεται ιδανικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης αστικής μετακίνησης. Αποτυπώνοντας με τον πλέον πειστικό τρόπο την τεχνογνωσία της Fiat στα αυτοκίνητα πόλης, το Fiat 500 Hybrid κινείται από υβριδικό κινητήρα FireFly 1,0 lt. Η μέγιστη ισχύς είναι 65 HP και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, καθώς και σύστημα Stop&Start. Η συγκεκριμένη διάταξη εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και υψηλή αποδοτικότητα, διατηρώντας τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου.