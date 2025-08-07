Μαρία Κορινθίου: Το τρυφερό στόρι αφιερωμένο στον νέο της σύντροφο!

Εδώ και λίγο καιρό, η Μαρία Κορινθίου δεν κρύβει την ευτυχία της και τον νέο έρωτα στη ζωή της, τον επιχειρηματία Γιώργο Καραθανάση.

Η αγαπημένη ηθοποιός, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις της στην Ιωάννα Μαλέσκου και την εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού, έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή κίνηση στο προφίλ της στο Instagram.

Η ανάρτηση του Γιώργου Καραθανάση /Φωτογραφία Instagram

Η επιβεβαίωση της σχέσης ήρθε μέσα από ένα γλυκό insta story. Ο Γιώργος Καραθανάσης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βιντεάκι όπου δύο χέρια ενώνονται τρυφερά, το δικό του και της Μαρίας Κορινθίου. Η ηθοποιός αναδημοσίευσε αμέσως το story, σφραγίζοντας έτσι τον έρωτά τους και δείχνοντας στον κόσμο ότι είναι μαζί. Η κίνηση αυτή, απλή αλλά γεμάτη νόημα, έκανε τους followers τους να «λιώσουν» από συγκίνηση.

Πριν από αυτό το συμβολικό repost, η Μαρία Κορινθίου είχε ήδη μιλήσει ανοιχτά για τη νέα της σχέση. Στις δηλώσεις της, είχε παραδεχτεί: «Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δε θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά». Τα λόγια της αυτά, γεμάτα πάθος και ενθουσιασμό, είχαν προετοιμάσει το έδαφος για την τρυφερή εξέλιξη που ακολούθησε.

Το ζευγάρι δείχνει να διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του, με τη Μαρία Κορινθίου να λάμπει από ευτυχία και τον Γιώργο Καραθανάση να μοιράζεται ανοιχτά τον έρωτά του. Η σχέση τους αποτελεί πλέον κοινό μυστικό, που δεν κρύβεται πίσω από λόγια, αλλά αποδεικνύεται μέσα από γλυκές κινήσεις κι αυθόρμητες στιγμές.

Μαρία Κορινθίου: Το πολυσυζητημένο διαζύγιο με τον Γιάννη Αϊβάζη

Θυμίζουμε ότι πέρυσι του καλοκαίρι, η Μαρία Κορινθίου κι ο Γιάννης Αϊβάζης χώρισαν μετά από 14 χρόνια γάμου, ένα γεγονός που συζητήθηκε έντονα. Το ζευγάρι, που ήταν μαζί από το 2008 και παντρεύτηκε το 2010, αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους, αλλά διατηρώντας άριστες σχέσεις μεταξύ τους.

Η Μαρία Κορινθίου με τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Αϊβάζη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τον Ιούλιο του 2025, περίπου έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού, οι ηθοποιοί υπέγραψαν τα χαρτιά του διαζυγίου τους. Παρόλα αυτά, κι οι δύο έχουν τονίσει πως η κόρη τους, Ισμήνη, παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά τους κι η οικογένεια που έχουν δημιουργήσει συνεχίζει να υπάρχει, απλώς σε μια διαφορετική μορφή.