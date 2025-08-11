Μαρία Κορινθίου: Ρομαντική απόδραση με τον Γιώργο Καραθανάση στην Αλόννησο

Λίγους μόλις μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Γιάννη Αϊβάζη, η Μαρία Κορινθίου είναι ξανά ερωτευμένη.

Ο νέος της σύντροφος είναι ο επιχειρηματίας Γιώργος Καραθανάσης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων και κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου σε μια πολύ γνωστή εταιρία μπαχαρικών. Το ζευγάρι δεν κρύβει πλέον τον έρωτά του και οι πρώτες κοινές εμφανίσεις τους έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η επιβεβαίωση της σχέσης τους ήρθε μέσα από ένα ρομαντικό στιγμιότυπο που μοιράστηκε η ηθοποιός στα social media, ενώ αυτές τις μέρες το ζευγάρι βρίσκεται στην πανέμορφη Αλόννησο, απολαμβάνοντας τις πρώτες του καλοκαιρινές διακοπές μαζί.

Η ηθοποιός δημοσίευσε βιντεάκι στα insta stories της με ένα άκρως ρομαντικό τραγούδι, το οποίο αφιέρωσε στον αγαπημένο της, «προδίδοντας"»έτσι την απόδρασή τους. Αυτό το ταξίδι σηματοδοτεί το πρώτο τους κοινό καλοκαιρινό ταξίδι από τότε που αποφάσισαν να είναι μαζί, επιβεβαιώνοντας με τον πιο τρυφερό τρόπο τον νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή της.

Η Μαρία Κορινθίου, γνωστή για την αισιοδοξία και τη θετική της ενέργεια, φαίνεται να έχει βρει ξανά την ευτυχία στο πρόσωπο του Γιώργου Καραθανάση, με τον οποίο μοιράζεται όχι μόνο τις διακοπές αλλά και την καθημερινότητά της.

«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα. Είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα…είναι φωτιά. Αυτός που έχω απέναντί μου θέλω να είναι πιο δυνατός από μένα, να είναι έτσι όπως εγώ το έχω στο δικό μου μυαλό, στις δικές μου απαιτήσεις, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να τραβάω μέσα τη δική μου αρσενική πλευρά. Να είμαι γυναίκα. Τους μηχανισμούς του χώρου μας του ξέρει, αλλά δεν είναι του χώρου, του entertainment», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Κορινθίου για την προσωπική της ζωή στην Ιωάννα Μαλέσκου και την εκπομπή Καλοκαιρινό Ραντεβού.