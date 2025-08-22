Επιστροφή ενοικίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους

Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων

Επιστροφή ενοικίου: Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους δικαιούχους
Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν το δικαιούνται
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr
Επιστροφή Ενοικίου: Πότε Μπαίνουν Τα Χρήματα
Στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν την επιστροφή ενοικίου, με την καταβολή των ποσών να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα, η επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως πλέον αποτελεί μόνιμο μέτρο και όχι έκτακτο.

Όπως διευκρίνισε, η διαδικασία θα πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο και τα ποσά θα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Back to Top