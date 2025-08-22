Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα

Το ζευγάρι κάνει διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε ένα από τα insta stories του Σάκη Ρουβά
Ο Σάκης Ρουβάς κι η Κάτια Ζυγούλη απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Κέρκυρα, την ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή. 

Στην Κέρκυρα ο Σάκης Ρουβάς: «Κανένα μέρος δεν είναι σαν το σπίτι σου»

Ο ποπ σταρ απαθανάτισε με τον φακό του τη σύζυγό του σε μια από τις όμορφες παραλίες του νησιού. Στο ενσταντανέ βλέπουμε την Κάτια Ζυγούλη να χαμογελάει, με το γαλάζιο της θάλασσας να αποτελεί το ιδανικό φόντο.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κρατάει χρόνια ο έρωτας για τον Σάκη Ρουβά και την Κάτια Ζυγούλη

Το ζευγάρι παρακολούθησε επίσης το ηλιοβασίλεμα, με τον Σάκη Ρουβά να μοιράζεται τη στιγμή με τους ακόλουθούς του στο Instagram, εκφράζοντας την αγάπη του για την Κέρκυρα

Σάκης Ρουβάς: Κάνει με την Κάτια Ζυγούλη... honeymoon

Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα

Η ανάρτηση του Σάκη Ρουβά /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι που είναι μαζί από το 2003, έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τέσσερα παιδιά: την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, την Αριάδνη και τον Απόλλωνα. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2017

Ο Σάκης Ρουβάς λατρεύει την Κέρκυρα κι αυτό βγαίνει στις αναρτήσεις του!

Ο Σάκης Ρουβάς λατρεύει την Κέρκυρα κι αυτό βγαίνει στις αναρτήσεις του! /Φωτογραφία Instagram
