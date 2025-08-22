Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα

Ο Σάκης Ρουβάς κι η Κάτια Ζυγούλη απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Κέρκυρα, την ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή.
Στην Κέρκυρα ο Σάκης Ρουβάς: «Κανένα μέρος δεν είναι σαν το σπίτι σου»
Ο ποπ σταρ απαθανάτισε με τον φακό του τη σύζυγό του σε μια από τις όμορφες παραλίες του νησιού. Στο ενσταντανέ βλέπουμε την Κάτια Ζυγούλη να χαμογελάει, με το γαλάζιο της θάλασσας να αποτελεί το ιδανικό φόντο.
Το ζευγάρι παρακολούθησε επίσης το ηλιοβασίλεμα, με τον Σάκη Ρουβά να μοιράζεται τη στιγμή με τους ακόλουθούς του στο Instagram, εκφράζοντας την αγάπη του για την Κέρκυρα.
Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι που είναι μαζί από το 2003, έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τέσσερα παιδιά: την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, την Αριάδνη και τον Απόλλωνα. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2017.