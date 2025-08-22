Ο Σάκης Ρουβάς φωτογραφίζει την Κάτια Ζυγούλη στην Κέρκυρα

Δείτε ένα από τα insta stories του Σάκη Ρουβά

Ο Σάκης Ρουβάς κι η Κάτια Ζυγούλη απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Κέρκυρα, την ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή.

Ο ποπ σταρ απαθανάτισε με τον φακό του τη σύζυγό του σε μια από τις όμορφες παραλίες του νησιού. Στο ενσταντανέ βλέπουμε την Κάτια Ζυγούλη να χαμογελάει, με το γαλάζιο της θάλασσας να αποτελεί το ιδανικό φόντο.

Κρατάει χρόνια ο έρωτας για τον Σάκη Ρουβά και την Κάτια Ζυγούλη

Το ζευγάρι παρακολούθησε επίσης το ηλιοβασίλεμα, με τον Σάκη Ρουβά να μοιράζεται τη στιγμή με τους ακόλουθούς του στο Instagram, εκφράζοντας την αγάπη του για την Κέρκυρα.

Η ανάρτηση του Σάκη Ρουβά /Φωτογραφία Instagram

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι που είναι μαζί από το 2003, έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τέσσερα παιδιά: την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, την Αριάδνη και τον Απόλλωνα. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε το 2017.

Ο Σάκης Ρουβάς λατρεύει την Κέρκυρα κι αυτό βγαίνει στις αναρτήσεις του! /Φωτογραφία Instagram