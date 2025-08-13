Στην Κέρκυρα ο Σάκης Ρουβάς: «Κανένα μέρος δεν είναι σαν το σπίτι σου»

Η ανακαίνιση στο σπίτι του στο νησί

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κέρκυρα, βρέθηκε ο Σάκης Ρουβάς, και απολαμβάνει λίγες στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από την πολύβουη Αθήνα. Ο γνωστός Έλληνας τραγουδιστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagra, μια ανάρτηση από βραδινή του έξοδο, όπου τον βλέπουμε να πίνει ποτό με φόντο το εμβληματικό κάστρο του νησιού.

«Κανένα μέρος δεν είναι σαν το σπίτι σου» έγραψε στη λεζάντα.

Σάκης Ρουβάς: Κάνει με την Κάτια Ζυγούλη... honeymoon

Δες την ανάρτηση του Σάκη:

σακης ρουβάς

σακης ρουβάς

Η επιστροφή του στην Κέρκυρα μόνο τυχαία δεν είναι, αφού εδώ και μήνες κυκλοφορεί η πληροφορία ότι ο Σάκης Ρουβάς προχωρά στην πλήρη ανακαίνιση του παλιού του σπιτιού στο νησί. Το project, εμπνευσμένο από την αισθητική του και αντίστοιχο με το εντυπωσιακό κτήμα που έχει δημιουργήσει στον Νέο Βουτζά, συνδέεται άμεσα με τη βαθιά αγάπη του για τον τόπο όπου γεννήθηκε. Στόχος του είναι να δώσει νέα πνοή σε έναν χώρο που αποτελεί κομμάτι της προσωπικής και οικογενειακής του κληρονομιάς.

