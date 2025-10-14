Φάρμα: Βαριές κουβέντες απόψε - «Τον έχει πιάσει εμμονή!»

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο της Φάρμας, απόψε στις 21.00, στο Star

Media
Δείτε εδώ το trailer του 11ου επεισοδίου – Τρίτη 14.10.2025
Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 13/10) η πράσινη ομάδα ηττήθηκε τόσο στο Παιχνίδι Προμηθειών όσο και στην 1η Δοκιμασία Ασυλίας. Ο Μιχαήλ Στέλιος αυτοπροτάθηκε για τη θέση του πρώτου μονομάχου και ο Γιώργος Ανυφαντάκης, ως αρχηγός της ομάδας, αποφάσισε να του δώσει την ευκαιρία να δείξει τις ικανότητές του στον Αχυρώνα. Όλοι έχουν προβληματιστεί μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου, ότι «κάποιοι θα μετακομίσουν».

O επιστάτης της Φάρμας, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, υποδέχεται τους παίκτες και τους αναθέτει μία ακόμα απαιτητική αποστολή. Αυτή τη φορά, θα ασχοληθούν με τη συγκομιδή τομάτας, όμως σε αυτή την περίπτωση το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ταχύτητα, μιας και η τομάτα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο φρούτο. Ποια ομάδα θα συνεργαστεί καλύτερα και ποια θα χάσει την ψυχραιμία της; Για τους ηττημένους, το κόστος θα είναι μεγάλο, αφού αυτή τη φορά το έπαθλο θα επηρεάσει σημαντικά τη διαβίωση τους στη Φάρμα και για κάποιους η μετακόμιση θα είναι μονόδρομος.

φαρμα
Την επόμενη μέρα, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους παίκτες στη Λίμνη Λάδωνα για τη 2η Δοκιμασία Ασυλίας. Οι farmers αφού κολυμπήσουν, κουβαλήσουν και σκαρφαλώσουν, θα πρέπει να βρουν τη λύση στον γρίφο, για να καταφέρει η ομάδα τους να κερδίσει την πολυπόθητη ασυλία. Η εξέλιξη της δοκιμασίας είναι συγκλονιστική, το αποτέλεσμα αμφίρροπο και όλα κρίνονται, κυριολεκτικά, στο τελευταίο δευτερόλεπτο! Ποια ομάδα θα οργανωθεί καλύτερα και από ποια θα προκύψει ο δεύτερος μονομάχος;

φαρμα

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών.

Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί.

Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα;

Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

