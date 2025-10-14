Πείραμα Νο.4: Είδαμε την παράσταση στο Μικρό Γκλόρια

Εσύ αντέχεις να παίξεις, να τραγουδίσεις και να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου;

14.10.25 , 16:44 Πείραμα Νο.4: Είδαμε την παράσταση στο Μικρό Γκλόρια
Εξοδος
Δείτε βίντεο από την παράσταση Πείραμα Νο.4
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Πείραμα Νο 4» θα μάθεις κι εσύ να τραγουδάς, αν πας να δεις τη νέα χιουμοριστική διαδραστική παράσταση του Σταμάτη Πακάκη. Θα κολλήσει η βελόνα, λέμε!

Τελευταία ζηλεύω στις παιδικές παραστάσεις το διαδραστικό κομμάτι, που σε καλούν οι ηθοποιοί να παίξεις μαζί τους, γιατί ουσιαστικά δεν απευθύνονται σε μένα, αλλά στα παιδιά-θεατές. Χθες βράδυ ήρθε η στιγμή μου! Με τους ηθοποιούς σε μία σκηνή στο κέντρο της αίθουσας και γύρω γύρω τους θεατές, κληθήκαμε να παίξουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε.

Πείραμα Νο.4: Είδαμε την παράσταση στο Μικρό Γκλόρια

Αναζωογονητικό το να γελάς σε μία θεατρική παράσταση ζωντανή, με όλη τη σημασία της λέξης, αφού αισθάνεσαι ζωντανός οργανισμός της. Ακουμπάς τους χαρακτήρες, απαντάς στις ερωτήσεις τους, κρατιέσαι σε εγρήγορση. Θες δε θες, τα ξεχνάς τα θεματάκια σου.

Αυτά μέχρι να καταλάβεις τα νοήματα που έχουν περάσει, πού σε έχουν αγγίξει, με ποιον έχεις συνδεθεί και πώς θα αποσυνδεθείς πια! Μία τηλεπερσόνα-influencer-reality star, μία ψεκασμένη ερευνήτρια-συνομωσιολόγος, μία drag queen-party animal-λογιστής, κι ένας ντελιβεράς -γυμναστής-χαμένος που βρίσκεται και ξαναχάνεται ανάμεσα σε μικροδουλειές για τα φράγκα, λαμβάνουν μέρος στο Πείραμα Νο 4 και σε καλούν μαζί με τον οικοδεσπότη - αφηγητή να το ζήσεις μαζί τους.

Θα αντέξεις;

Συντελεστές Παράστασης:

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πακάκης 
Φωτογραφίες-Video: Αναστασία Λουκρέζη
Στίχοι: Κωνσταντίνα Χρίστου & Σταμάτης Πακάκης
Λογότυπο-Γραφιστική επιμέλεια: Κατερίνα Σαραντινού
Σχεδιασμός μακιγιάζ: Κατερίνα Πεφτίτση 
Επιμέλεια περουκών: Curlice 
Παραγωγή: Pink Unicorn Productions ΑΜΚΕ
Επικοινωνία παράστασης: Αντώνης Κοκολάκης

Η ομάδα της Pink Unicorn Productions επιμελήθηκε τους φωτισμούς, τα σκηνικά, τα κοστούμια και τη μουσική της παράστασης.

Τη μουσική σύνθεση του ομότιτλου τραγουδιού υπογραφεί ο Ανδριανός Νόνης.

Πείραμα Νο.4: Είδαμε την παράσταση στο Μικρό Γκλόρια

Παίζουν, με αλφαβητική σειρά, οι ηθοποιοί: Σταμάτης Πακάκης, Κατερίνα Πεφτίτση, Αλεξία Παπαθανασίου, Κωνσταντίνος Τσιμούρης, Νάσος Φρίγγης

Ημέρα και ώρα παράστασης
Κάθε Δευτέρα στις 21:00, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
Πρεμιέρα: 13 Οκτωβρίου 2025
Διάρκεια παράστασης: 90’, χωρίς διάλειμμα 

Εισιτήρια μέσω More.com by Viva  
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/peirama-no-4

Τιμές εισιτηρίων:
Κανονικό: 16€
Μειωμένο (φοιτητές-άνεργοι-ατέλειες-ΑμεΑ): 13€

Δείτε το trailer της παράστασης
ΠΕΙΡΑΜΑ ΝΟ.4
 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΚΑΚΗΣ
 |
ΜΙΚΡΟ ΓΚΛΟΡΙΑ
