Θανάσης Πάτρας: Ο τίτλος κι η ώρα μετάδοσης της νέας του εκπομπής

Ο Θανάσης Πάτρας ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της εκπομπής του στο OPEN από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση το απόγευμα της Τρίτης, ο παρουσιαστής δίνει ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό στις 14.15 και την εκπομπή Ώρα για Ψυχαγωγία!

Από τον ΑΝΤ1, ο Θανάσης Πάτρας βρέθηκε φέτος στο OPEN

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση:

«Από τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου και κάθε μέρα, όταν το ρολόι δείξει 14:15, είναι «ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ»!

Η νέα εκπομπή του OPEN κάνει πρεμιέρα κι ο Θανάσης Πάτρας μαζί με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν έρχονται με το πλατύ τους χαμόγελο για να ζωντανέψουν τα μεσημέρια μας και να μας παρασύρουν στον δικό τους όμορφο, ανέμελο και φωτεινό κόσμο.

Αν δεν σου πέτυχε το φαγητό, αν γύρισες με χάλια διάθεση από τη δουλειά ή αν βαρέθηκες τις στενάχωρες ειδήσεις, η συντροφιά τους θα σε κερδίσει, στην πιο feelgood εκπομπή της χρονιάς.

Ο Θανάσης Πάτρας με την Άννα Ζηρδέλη, τον Γιώργο Κρικοριάν και τη Ναταλία Ανδρικοπούλου

Εδώ δεν υπάρχει γκρίνια και άσκοπη βαβούρα, μόνο αισιοδοξία και μια μεγάλη παρέα! Στην κυριολεξία μία μεγάλη παρέα, αφού οι τηλεθεατές έχουν ξεκάθαρα ρόλο και τηλεοπτικό χρόνο στην εκπομπή! Ένα αβίαστο live tv therapy, με πολύ χιούμορ, όπου όλα «πέφτουν» στο τραπέζι προς συζήτηση και σχολιασμό.

Ο Θανάσης βγαίνει έξω, τριγυρνά στην Αθήνα και μιλάει με όλους, για όλα... και τον συναντάς στα πιο απίθανα μέρη!

Ώρα για ψυχαγωγία, ώρα για ξεκούραση, ώρα για επικοινωνία, αλλά κι ώρα για τηλεοπτικά νέα, με την πάντα ενημερωμένη Ναταλία Ανδρικοπούλου, η οποία θα δίνει το πικάντικο τηλεοπτικό παρασκήνιο».