Εριέττα Κούρκουλου: «Η τοξικότητα στα social media πάντα θα υπάρχει»

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno το απόγευμα της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο. Η ίδια αναφέρθηκε στο The Birth Center, στη μητρότητα, αλλά και στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα θετικά και αρνητικά σχόλια που δέχεται μέσα από τα social media.

Η κόρη του Νίκου Κούρκουλου και της Μαριάννας Λάτση δήλωσε πως λαμβάνει πολλή αγάπη από τον κόσμο, και ιδιαίτερα από τις γυναίκες που στηρίζουν τη δράση της. «Εννοείται ότι θα υπάρχουν οι κακές γλώσσες. Λαμβάνω πολλή αγάπη, ειδικά από τις γυναίκες κι αυτό το εκτιμώ λίγο παραπάνω», ανέφερε, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για την αποδοχή που έχει το έργο της.

Η ίδια μίλησε εκτενώς και για το The Birth Center, το κέντρο τοκετών που ίδρυσε, τονίζοντας ότι η δημιουργία του δεν ήταν εύκολη υπόθεση, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή της νοοτροπίας γύρω από τη γέννα στην Ελλάδα.

«Το “σ’ ευχαριστώ που έφτιαξες το Birth Center” είναι τεράστιο. Ξέρω ότι το όνομά μου βοήθησε στο να ανοίξει το κέντρο, γιατί πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σ’ ένα πολύ δυνατό σύστημα εδώ στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στη μητρότητα, η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση παραδέχθηκε ότι, όπως κάθε γονιός, κάνει λάθη, όμως δίνει καθημερινά τον καλύτερό της εαυτό. «Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ ως μαμά, σίγουρα κάνω λάθη. Και μόνο ότι αγκαλιάζω τα παιδιά μου το βράδυ και είναι καλά, είμαι υπερευτυχισμένη», είπε συγκινημένη.

Η επιχειρηματίας και μητέρα δύο παιδιών αναφέρθηκε επίσης στη χρήση των social media και στον τρόπο που επιλέγει να τα αξιοποιεί. Όπως εξήγησε, η τοξικότητα είναι κάτι που πάντα θα υπάρχει, όμως σημασία έχει να μην αφήνει κανείς το αρνητικό περιβάλλον να τον επηρεάζει. «Η τοξικότητα πάντα υπάρχει στα social media, το θέμα είναι να τελείται ο σκοπός σου. Το κλειδί είναι να χρησιμοποιείς τα social και να μη σε χρησιμοποιούν», υπογράμμισε.

Τέλος, αποκάλυψε πως ασχολείται ενεργά με ένα podcast τα τελευταία δύο χρόνια, το οποίο έχει θετική απήχηση, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να το δούμε κάποια στιγμή και τηλεοπτικά. «Κάνω ένα podcast εδώ και δύο χρόνια, ποτέ μη λες ποτέ για το αν θα το δούμε τηλεοπτικά», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα επαγγελματικά σχέδια.

Η παρουσία της στο Ζάππειο επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση παραμένει ενεργή, με κοινωνικό έργο και ξεκάθαρες απόψεις για τη σύγχρονη μητρότητα, τη γυναικεία ενδυνάμωση και τη σωστή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

ΕΡΙΕΤΤΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ
Back to Top